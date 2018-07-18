В Рогачеве спасатели пришли на помощь аистам

Инцидент произошел на улице Минская районного центра. Местные жители, увидев случившееся, тотчас позвонили в службу спасения. Самостоятельно помочь птицам, учитывая высоту расположения гнезда, им бы точно не удалось. Сотрудники районного подразделения по чрезвычайным ситуациям отреагировали оперативно. Подробнее рассказывают в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС:

— Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили часть гнезда, лежавшую на земле, и здесь же троих живых аистят. Сотрудники подразделения при помощи трехколенной лестницы поднялись наверх и вернули птенцов в гнездо.