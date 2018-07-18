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18 июля, источник: БЕЛТА

Щеткина рассказала, как относится к сокращению декретного отпуска

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала, как относится к сокращению декретного отпуска, сообщает БЕЛТА.

У Марианны Щеткиной поинтересовались мнением насчет того, стоит ли сокращать декретный отпуск в Беларуси. Эта тема периодически звучит в обществе.

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По словам заместителя председателя Совета Республики и председателя Белорусского союза женщин, если сокращать декретный отпуск, то важно учесть несколько вопросов, в том числе особенности выплаты пособий.

«Если мы говорим о более коротком отпуске, значит, мы должны предложить разветвленную, удобную сеть ясельных групп, должны развивать частные детские сады», — отметила Марианна Щеткина.

Она добавила, что во многих странах декретный отпуск гораздо меньше, чем в Беларуси, поэтому разговоры о его сокращении понятны.

«Дается три года — это предоставленная возможность, — подчеркнула Марианна Щеткина. — Пусть останется этот отпуск».

Что касается введения обязательного декретного отпуска для отцов, то его надо рассматривать в качестве возможности для семьи, а не обязательства, убеждена Марианна Щеткина. «Для всех людей должны быть возможности и выбор, потому что ситуации в семьях могут быть разные. Мама не работает, а отец на высокооплачиваемой должности — ему нужен этот обязательный отпуск? Он оплачивается или нет? Если оплачивается, никто не откажется, а если нет? Тогда вопрос», — добавила она.

«Все-таки здесь должны решать в семье, но возможность такая быть должна. Она уже и сегодня есть», — заметила Марианна Щеткина.

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