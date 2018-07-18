Движение транспорта в Минске изменят 19 июля из-за репетиции парада ко Дню пожарной службы

С 3.00 до 6.00 19 июля в связи с подготовкой к проведению мероприятий (репетиция парада), посвященных 165-летию пожарной службы Беларуси, на период закрытия ул. Я. Купалы от ул. Первомайская до просп. Независимости и просп. Независимости от ул. Я. Купалы до ул. Козлова в работу городского пассажирского транспорта вносятся изменения.

Так, движение маршрутов № 100, 115Э, 300Э организуется по просп. Независимости, ул. Я. Купалы, ул. Куйбышева, просп. Машерова, ул. Красная, просп. Независимости, с выполнением на маршрутах № 100, 115Э остановки «Дворец культуры ветеранов» в прямом направлении и по просп. Независимости, ул. Я. Коласа, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Я. Купалы, просп. Независимости, с выполнением остановки «Дом мебели» в обратном направлении.

Движение пассажирского транспорта через пересечение просп. Независимости с ул. Козлова (автобусные маршруты № 19, 901, трамвайные маршруты № 3, 6, 11), а также автобусного маршрута № 57 по ул. Я. Купалы будет приостановлено в соответствии с указаниями ГАИ.