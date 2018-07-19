«О, сколько женского народу». Кого любил Владимир Маяковский?

Владимир Маяковский и Лиля Брик в Германии на курорте Норден Зее в 1922 году. | Источник: РИА "Новости"

Имя Маяковского неразрывно связано с революцией, построением нового мира, странными стихами «лесенкой» и запоминающимися плакатами. Его произведения заучивали наизусть, из них дети узнавали, что такое хорошо и что такое плохо. Но сам он за свою недолгую — неполные тридцать семь лет — жизнь так и не разобрался в любви. У него было множество романов, внебрачные дети, которых он почти и не видел. А в предсмертной записке он просил лишь никого не винить в своей смерти и не сплетничать, потому что «покойник этого ужасно не любил». О том, кого все же любил Маяковский, — в материале АиФ.

«Этот вечер решал — не в любовники выйти ль нам?»

(«Отношение к барышне», 1920 г.)

Во время работы в «Окнах РОСТА» в 1920 году Маяковский познакомился с художницей Елизаветой Лавинской. Она была замужем за скульптором Антоном Лавинским, который через десять лет, после самоубийства поэта, сделал для его похорон футуристический железный гроб. Причем Лавинский, видимо, знал о близких отношениях Маяковского и своей жены, но родившегося в 1921 году мальчика записал под своей фамилией. Правда, об имени супруги так и не договорились. История эта не была общеизвестна, хотя многие отмечали сходство Глеба-Никиты Лавинского с Маяковским. Сам он пошел по стопам приемного отца, после войны окончил Суриковский институт и никогда не козырял родством со знаменитым поэтом. Полностью все это стало известно после выхода документального фильма «Третий лишний», который Первый канал снял к 120-летию Маяковского.

Елизавета Лавинская, московский скульптор, внучка поэта Владимира Маяковского, на фоне портрета ее деда. 1996 г. | Источник: РИА "Новости"

«Пять баб переменит в течение суток»

(«Любовь», 1926 г.)

Тоже случайное знакомство, случайный роман и ребенок, усыновленный мужем пассии Маяковского. С Елизаветой Зиберт поэт познакомился в 1925 году во время поездки в США, она была его переводчицей и — судя по последствиям — любовницей.

Бывший муж Зиберт (она жила в Америке под именем Элли Джонс) благородно записался отцом ребенка, но эту связь Маяковский не отрицал, он даже специально ездил во Францию, чтобы увидеть двухлетнюю дочь. Правда, ничего сверх этого предложить не мог или не хотел. Правда о происхождении Хелен Патрисии Томпсон открылась только после смерти ее матери и отчима, сама она прожила девяносто лет и скончалась совсем недавно: в 2016 году.

Дочь Владимира Маяковского, профессор Нью-Йоркского университета Патрисия Томпсон на выставке, посвященной 110 годовщине со дня рождения ее отца. 2003 г. | Источник: РИА "Новости"

«Сегодня сидишь вот, сердце в железе»

(«Лилечка», 1916 г.)

Лилю Брик часто называют музой Маяковского, но в целом сложность отношений четы Брик и поэта почти не поддается описанию. Познакомились они еще до революции, в 1913 году. Тогда Брики ни о какой поэзии не думали, занимались бизнесом, и вряд ли двадцатилетний Маяковский (который к тому же совсем недавно отсидел в тюрьме по политическому делу), писавший не слишком понятные стихи, произвел на приземленных предпринимателей серьезное впечатление. Но в итоге их отношения продолжались до самой смерти поэта и были весьма противоречивыми, их не упростил даже развод Лили и Осипа в 1925 году.

«Я ж навек любовью ранен — еле-еле волочусь»

(«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 1928 г.)

Встрече Маяковского с Татьяной Яковлевой предшествовало множество обстоятельств. Они познакомились в Париже. Поэт только что приехал из Ниццы, куда Елизавета Зиберт привезла его дочь, собирался возвращаться в СССР. Отъезду помешало знакомство с 22-летней эмигранткой из России.

Сама встреча вроде бы была подстроена Эльзой Триоле, сестрой Лили Брик, которая за время своего общения с поэтом не только свела его с Бриками, но была ответственна и за другие романы Маяковского.

Но в любом случае поэт снова влюбился, причем серьезно: свои чувства он выплеснул в «Письме товарищу Кострову из Парижа… » и «Письме Татьяне Яковлевой». Последнее, впрочем, в печать при жизни Маяковского не попало и было опубликовано только через 26 лет. «Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук», — Маяковский звал Яковлеву в СССР, но она отказалась.

«О, сколько женского народу»

(«Последний крик», 1925 г.)