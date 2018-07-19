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03:20 (мск), источник: Восток Медиа

Новые бронетранспортёры увидят владивостокцы в День ВМФ

Современные бронетранспортёры БТР-82А, поступившие в текущем году на вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, впервые примут участие в нескольких эпизодах военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота России во Владивостоке. Об это сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Тренировки экипажей бронетранспортёров, задействованных в эпизоде высадки морского десанта с большого десантного корабля (БДК), проводятся уже около месяца. На первом этапе механики-водители боевых машин оттачивали мастерство на вододроме полигона морской пехоты Горностай, где проведены теоретические и практические занятия по подготовке боевых машин к выходу “на плав”. При работе на водной акватории учитывались конструктивные особенности боевой машины и её повышенный, по сравнению с БТР-80 вес», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Подготовку на полигоне Горностай прошли 12 экипажей бронетранспортёров.

С сегодняшнего дня морские пехотинцы в акватории бухты Новик у побережья острова Русский приступили к тренировкам непосредственно с большого десантного корабля «Пересвет». В течение нескольких дней экипажи БТР-82А будут отрабатывать взаимодействия с моряками БДК. Тренировки пройдут также в акватории Амурского залива у водной станции ЦСКА во Владивостоке.

БТР-82А — результат глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит их не только по огневым возможностям. На нем установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Для улучшения командной управляемости бронированная машина оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования «Трона-1». В новой машине улучшена обитаемость экипажа и десанта.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на водной станции ЦСКА во Владивостоке, которая в Приморье станет центром торжеств по случаю Дня Военно-Морского Флота России, в начале июля прошли технические работы, связанные с подготовкой к Главному празднику военных моряков. День ВМФ в России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году праздничные мероприятия пройдут во Владивостоке 29 июля.

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