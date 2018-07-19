Новые бронетранспортёры увидят владивостокцы в День ВМФ

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Тренировки экипажей бронетранспортёров, задействованных в эпизоде высадки морского десанта с большого десантного корабля (БДК), проводятся уже около месяца. На первом этапе механики-водители боевых машин оттачивали мастерство на вододроме полигона морской пехоты Горностай, где проведены теоретические и практические занятия по подготовке боевых машин к выходу “на плав”. При работе на водной акватории учитывались конструктивные особенности боевой машины и её повышенный, по сравнению с БТР-80 вес», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Подготовку на полигоне Горностай прошли 12 экипажей бронетранспортёров.

С сегодняшнего дня морские пехотинцы в акватории бухты Новик у побережья острова Русский приступили к тренировкам непосредственно с большого десантного корабля «Пересвет». В течение нескольких дней экипажи БТР-82А будут отрабатывать взаимодействия с моряками БДК. Тренировки пройдут также в акватории Амурского залива у водной станции ЦСКА во Владивостоке.

БТР-82А — результат глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит их не только по огневым возможностям. На нем установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Для улучшения командной управляемости бронированная машина оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования «Трона-1». В новой машине улучшена обитаемость экипажа и десанта.