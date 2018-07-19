Новые бронетранспортёры увидят владивостокцы в День ВМФ
Современные бронетранспортёры БТР-82А, поступившие в текущем году на вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, впервые примут участие в нескольких эпизодах
Современные бронетранспортёры БТР-82А, поступившие в текущем году на вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, впервые примут участие в нескольких эпизодах
«Тренировки экипажей бронетранспортёров, задействованных в эпизоде высадки морского десанта с большого десантного корабля (БДК), проводятся уже около месяца. На первом этапе
С сегодняшнего дня морские пехотинцы в акватории бухты Новик у побережья острова Русский приступили к тренировкам непосредственно с большого десантного корабля «Пересвет». В течение нескольких дней экипажи БТР-82А будут отрабатывать взаимодействия с моряками БДК. Тренировки пройдут также в акватории Амурского залива у водной станции ЦСКА во Владивостоке.
БТР-82А — результат глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит их не только по огневым возможностям. На нем установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Для улучшения командной управляемости бронированная машина оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования «Трона-1». В новой машине улучшена обитаемость экипажа и десанта.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на водной станции ЦСКА во Владивостоке, которая в Приморье станет центром торжеств по случаю Дня