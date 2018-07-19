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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Все чаще приморцы появляются на свет не в одиночестве

Рождаемость растет в Приморье, сообщает DEITA. RU о ссылкой на краевую администрацию.

Источник: Reuters

Демографические показатели в Приморье улучшаются. Об этом свидетельствуют статистические данные, полученные по итогам работы ряда учреждений в минувшем полугодии.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, по итогам полугодия отмечается увеличение рождаемости в ряде родильных домов.

Так, за первые шесть месяцев 2018 года в родильном доме № 3 Владивостока помогли появиться на свет 1263 малышам, что на 41 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главный врач этого роддома Светлана Сагайдачная отметила, что увеличилось число новорожденных, появившихся на свет в результате многоплодной беременности.

«Так, за шесть месяцев 2018 года у нас родились 20 двоен и одна тройня, тогда как в первом полугодии 2017-го — 14 двойняшек», — сообщила она.

Специалисты отмечают, что заметно выросло число родов после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): с восьми, завершившихся появлением на свет 10 крох, до 18.

Стоит также отметить и другой любопытный факт: за шесть месяцев 2018 года в роддоме № 3 Владивостока родились 554 первенца, а в первом полугодии 2017-го — 556, вторых детей — 466 и 467, соответственно. А вот третьих детей, принятых акушерами за текущих полгода, было значительно больше — 191 против 166 в 2017-м. Кроме того, только что завершившееся полугодие запомнилось рождением одного седьмого и одного восьмого ребенка в семье, чего не наблюдалось в аналогичном периоде 2017 года.

Михаил Грач.

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