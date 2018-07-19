Все чаще приморцы появляются на свет не в одиночестве
Рождаемость растет в Приморье, сообщает DEITA. RU о ссылкой на краевую администрацию.
Рождаемость растет в Приморье, сообщает DEITA. RU о ссылкой на краевую администрацию.
Демографические показатели в Приморье улучшаются. Об этом свидетельствуют статистические данные, полученные по итогам работы ряда учреждений в минувшем полугодии.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, по итогам полугодия отмечается увеличение рождаемости в ряде родильных домов.
«Так, за шесть месяцев 2018 года у нас родились 20 двоен и одна тройня, тогда как в первом полугодии 2017-го — 14 двойняшек», — сообщила она.
Специалисты отмечают, что заметно выросло число родов после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): с восьми, завершившихся появлением на свет 10 крох, до 18.
Стоит также отметить и другой любопытный факт: за шесть месяцев 2018 года в роддоме № 3 Владивостока родились 554 первенца, а в первом полугодии 2017-го — 556, вторых детей — 466 и 467, соответственно. А вот третьих детей, принятых акушерами за текущих полгода, было значительно больше — 191 против 166 в 2017-м. Кроме того, только что завершившееся полугодие запомнилось рождением одного седьмого и одного восьмого ребенка в семье, чего не наблюдалось в аналогичном периоде 2017 года.
Михаил Грач.