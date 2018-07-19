Любимый пляж владивостокцев ещё раз проверят на качество воды

Источник: VLADNEWS

Глава столицы Приморья Виталий Веркеенко начал объезд владивостокских муниципальных пляжей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Мэр посетил ряд мест прибрежного отдыха, в том числе пляж Аякс на острове Русский и бухту Лазурная. В отношении последней принято решение еще раз проверить качество воды.

На берегу бухты Лазурная, которая известна среди местных жителей, как «Шамора», на сегодняшний день работает один пляж, который находится в собственности муниципалитета. Стоит отметить, что пляж находится в аренде у ООО «ЛОТС» уже более 20 лет. Арендатор заботится о вверенной ему территории ежедневно проходит уборка побережья, дно в прибрежной полосе регулярно чистят водолазы.

Единственной проблемой пляжа, как отмечает генеральный директор ООО «ЛОТС» Людмила Слепцова, является вода, которую Роспотребнадзор признавал непригодной для купания.

«Очередные пробы были взяты сегодня утром. Однако не из бухты, а небольшой речки, которая в нее впадает. Опасаемся, что пробы опять будут отрицательными. И мы сами, как и наши отдыхающие, очень хотим понять, можно здесь купаться или нет, ведь речка одно, а бухта совсем другое», рассказала Людмила Слепцова.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил специалистам администрации подготовить письмо в краевой департамент природных ресурсов, и пообещал присутствовать лично при очередном заборе воды.