Готовьтесь к выходным: приморские синоптики дали прогноз

Источник: ДЕЙТА

По прогнозам приморских синоптиков, в ближайшие выходные погоду большей части территории Приморского края будет формировать гребень тихоокеанского антициклона. В большинстве районов без осадков, только на севере могут пройти кратковременные дожди.

В целом ожидается возврат жаркой погоды. Ночью температурный фон ожидается от+14 до +24°C, днем на большей территории края до +27 — +34°C, на побережье до +26°C. В воскресенье жара усилится.

Во Владивостоке в выходные дни прогнозируется тёплая погода без осадков. Днём температурный фон будет колебаться в пределах +24…+27°C, в пригороде на 3−4 градуса выше. Ночная температура +19…+21°C.

В начале следующей недели во Владивостоке столбики термометров могут преодолеть отметку +30 градусов.