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03:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Готовьтесь к выходным: приморские синоптики дали прогноз

В предстоящие выходные дни, 21 и 22 июля в Приморском крае ожидается жаркая погода, сообщает DEITA. RU по материалам Примгидромета.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +30° 35% 759 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: ДЕЙТА

По прогнозам приморских синоптиков, в ближайшие выходные погоду большей части территории Приморского края будет формировать гребень тихоокеанского антициклона. В большинстве районов без осадков, только на севере могут пройти кратковременные дожди.

В целом ожидается возврат жаркой погоды. Ночью температурный фон ожидается от+14 до +24°C, днем на большей территории края до +27 — +34°C, на побережье до +26°C. В воскресенье жара усилится.

Во Владивостоке в выходные дни прогнозируется тёплая погода без осадков. Днём температурный фон будет колебаться в пределах +24…+27°C, в пригороде на 3−4 градуса выше. Ночная температура +19…+21°C.

В начале следующей недели во Владивостоке столбики термометров могут преодолеть отметку +30 градусов.

Дмитрий Санников.

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