Красноярским безработным помогают найти работу в других регионах

Красноярская краевая служба занятости помогает безработным найти работу в другой местности. При этом люди получают финансовую помощь для переезда и трудоустройства на новом месте. 45 человек уже воспользовались этой услугой. И трудоустроились не только на рабочие специальности.

Участвовать в программе могут не только представители старшего поколения, но и выпускники вузов, техникумов и училищ. К примеру, для обустройства на новом месте уже получили 7 молодых специалистов. Подробно об услугах трудоустройства в других территориях можно узнать на сайте агентства труда и занятости населения Красноярского края.