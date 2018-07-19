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03:51 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярским безработным помогают найти работу в других регионах

45 человек уже получили материальную помощь для переезда.

Источник: Reuters

Красноярская краевая служба занятости помогает безработным найти работу в другой местности. При этом люди получают финансовую помощь для переезда и трудоустройства на новом месте. 45 человек уже воспользовались этой услугой. И трудоустроились не только на рабочие специальности.

В списке вакансий электрогазосварщики, слесари по ремонту сельхозмашин, юристы, бухгалтеры, экономисты, библиотекари, инженеры, программисты, ветеринары, повара.

Участвовать в программе могут не только представители старшего поколения, но и выпускники вузов, техникумов и училищ. К примеру, для обустройства на новом месте уже получили 7 молодых специалистов. Подробно об услугах трудоустройства в других территориях можно узнать на сайте агентства труда и занятости населения Красноярского края.

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