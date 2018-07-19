Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕС предъявят иск на €1 трлн за эксперимент на территории РФ - СМИ
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет?
В Петербурге неизвестный герой спас ребенка от падения с 9 этажа
Как мы сдавали квартиру иностранным болельщикам: история (фото)
Дочь Александра Серова выросла роковой красавицей
«О, сколько женского народу»Кого любил Владимир Маяковский?
Почему не в шароварах?: Сеть смеется над новой формой украинцев
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Шоу Шепелева помогло Звереву-младшему найти родную мать
Врачи борются за жизнь актера Федорченко, попавшего в ДТП - СМИ
Зверева не устроил ответ матери на телешоу - СМИ
Ксения Собчак пришла на телеэфир в неоднозначном наряде
Бузова показала, как носить «макияж без макияжа»
Уникальное оружие оказалось фальшивкой
Странное происшествие в небе над Антарктидой
Москву презрели 40 процентов ее жителей
Небогатые россияне массово скупают жилье
Фоторепортажи
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
16Ливневые дожди в Японии
13:37 (мск), источник: ТАСС

Коллекции московских музеев станут доступны онлайн

Сейчас в режиме онлайн можно увидеть экспонаты семи музеев столицы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Фотографии экспонатов и копии документов почти 50 музеев Москвы станут доступны онлайн на единой интернет-площадке до конца года. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, свои онлайн-экспонаты уже разместили семь музеев.

Читайте также
Не снимайте флаги! Что запрещено фотографировать в России и за рубежом

«Всего до конца года планируется оцифровать несколько десятков тысяч различных предметов из коллекций музеев. Это картины, книги, журналы, портреты, личные вещи писателей и художников», — цитирует портал пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

Отмечается, что уже сейчас музейная коллекция из более 7,5 тыс. экспонатов семи музеев доступна всем пользователям бесплатно. Среди них — Государственный музей истории ГУЛАГа, музей-панорама «Бородинская битва», Дом- музей Марины Цветаевой, музейно-выставочный центр «Музей Моды», музей-усадьба «Останкино», Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и Галерея Ильи Глазунова.

Каждый из экспонатов онлайн-площадки можно найти по ключевому слову или по описанию. Кроме того, их сгруппируют в тематические альбомы и виртуальные выставки.

Все новости региона
 Водолаз спустился, а там трехметровая дыра! И все за голову схватились
Два года жил в Японии, женат на китаянке: что известно о новом главе МИД
Пенсионный законопроект прошел I чтение в Госдуме
Россия готовит ответные санкции против Украины
Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
СМИ: полиция опознала отравителей Скрипаля
В ТК может появиться новое основание для увольнения сотрудника
Госдума увеличила срок принятия поправок к пенсионной реформе
Британка печет реалистичные торты в виде животных (фото)
Спорт
Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории Чемпионат мира закончился победой сборной Франции, но на самом деле победили в нем жители России, получившие в свое распоряжение уникальное событие длиною в месяц
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
В 50-литровый бензобак на АЗС заправили 60 литров — это обман? Тема недолива продолжает будоражить наших автомобилистов. Поэтому сегодня мы расскажем, что считать недоливом и как добиться правоты
Кино
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах» Светлана Дружинина сочла сына Кристины Орбакайте слишком взрослым для главной роли в новом фильме
Недвижимость
Как мы сдавали квартиру иностранным болельщикам
Набожность стоила россиянке квартиры
Проклятая миля. Как у Кремля появились дома-призраки
Как улучшить интерьер маленькой ванной комнаты: 10 идей
Леди
5 зарубежных звезд, которых ты давно считаешь русскими В нашей подборке пять иностранных актеров, спортсменов, которые сумели завоевать признание и любовь российской публики.
Дети
17-летняя красавица-дочь Малинина восхитила соцсети Пользователи Сети пришли в восторг от таланта 17-летней Устиньи.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь