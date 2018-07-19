Коллекции московских музеев станут доступны онлайн
Сейчас в режиме онлайн можно увидеть экспонаты семи музеев столицы.
Сейчас в режиме онлайн можно увидеть экспонаты семи музеев столицы.
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Фотографии экспонатов и копии документов почти 50 музеев Москвы станут доступны онлайн на единой
«Всего до конца года планируется оцифровать несколько десятков тысяч различных предметов из коллекций музеев. Это картины, книги, журналы, портреты, личные вещи писателей и художников», — цитирует портал
Отмечается, что уже сейчас музейная коллекция из более 7,5 тыс. экспонатов семи музеев доступна всем пользователям бесплатно. Среди них — Государственный музей истории ГУЛАГа,
Каждый из экспонатов