Коллекции московских музеев станут доступны онлайн

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Фотографии экспонатов и копии документов почти 50 музеев Москвы станут доступны онлайн на единой интернет-площадке до конца года. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, свои онлайн-экспонаты уже разместили семь музеев.

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«Всего до конца года планируется оцифровать несколько десятков тысяч различных предметов из коллекций музеев. Это картины, книги, журналы, портреты, личные вещи писателей и художников», — цитирует портал пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

Отмечается, что уже сейчас музейная коллекция из более 7,5 тыс. экспонатов семи музеев доступна всем пользователям бесплатно. Среди них — Государственный музей истории ГУЛАГа, музей-панорама «Бородинская битва», Дом- музей Марины Цветаевой, музейно-выставочный центр «Музей Моды», музей-усадьба «Останкино», Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и Галерея Ильи Глазунова.