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13:10 (мск), источник: Журнал OK!

5-летие принца Джорджа: в сети обнародовали монеты с изображением именинника

Королевский монетный двор опубликовал снимок монеты, выпущенной к первому юбилею принца Джорджа.

В воскресенье принц Джордж отметит свой первый юбилей — сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнится 5 лет. В честь этого события в Великобритании появятся монеты номиналом в 5 фунтов стерлингов с изображением будущего монарха.

Рождение принца Джорджа изменило ход истории Соединенного Королевства. Мы рады отметить пятый день рождения нашего будущего короля, — прокомментировал директор The Royal Mint Никола Хоуэлл.

На монете запечатлен фрагмент из легенды о Святом Георге, который сражается с драконом. На оборотной стороны поместили портрет Елизаветы II. Поклонники королевской семьи смогут приобрести памятные монеты. Стоимость обыкновенной монеты составит около 6,5 долларов, серебряной — 108 долларов, а золотой — 653 доллара. Всего будет выпущено 750 золотых монет. К слову, в честь принца Джорджа уже выпускали монеты на его первый и второй дни рождения.

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