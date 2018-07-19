5-летие принца Джорджа: в сети обнародовали монеты с изображением именинника

В воскресенье принц Джордж отметит свой первый юбилей — сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнится 5 лет. В честь этого события в Великобритании появятся монеты номиналом в 5 фунтов стерлингов с изображением будущего монарха.

На монете запечатлен фрагмент из легенды о Святом Георге, который сражается с драконом. На оборотной стороны поместили портрет Елизаветы II. Поклонники королевской семьи смогут приобрести памятные монеты. Стоимость обыкновенной монеты составит около 6,5 долларов, серебряной — 108 долларов, а золотой — 653 доллара. Всего будет выпущено 750 золотых монет. К слову, в честь принца Джорджа уже выпускали монеты на его первый и второй дни рождения.