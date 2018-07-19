Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что на следующей неделе температура воздуха в столице может подняться выше 30 градусов.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что на следующей неделе температура воздуха в столице может подняться выше 30 градусов.
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные, сообщила в четверг ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Жаркая погода — до 25−30 градусов — вернется в столичный регион в выходные. Вполне вероятно, что на следующей неделе в Москве будет еще жарче, и столбик термометра перешагнет отметку в 30 градусов», — сказала собеседница агентства.
При этом в четверг и пятницу воздух в Москве прогреется до 24−25 градусов, местами ожидаются дожди с грозами.