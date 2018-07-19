Сотрудники Академии имени Штефана чел Маре потребовали публичных извинений от Jurnal TV

По этому случаю около ста кавалеров почетного ордена Штефана чел Маре и ветеранов вооруженного конфликта на Днестре организовали в центре столицы мирный флешмоб. В руках они держали плакаты с надписями: «Позор, Jurnal TV!» и «Ora de ras, прекратите издевательства!».



«Jurnal Tv должен извиниться, не передо мной, а перед народом и господарем. Они нарушили все нормы, они не журналисты, не актеры, они — клоуны».



«Мы вышли на флешмоб в поддержку и защиту этого символа, который оскверняют в передаче “Ora de ras” на Jurnal TV. Мы проводим мирную манифестацию, чтобы обратить внимание всего общества».



«Мы встали в круг, создав своего рода стену для защиты великого господаря. На этих плакатах написаны их выражения. У меня язык не поворачивается их прочесть».



Манифестанты заявили, что продолжат протесты пока не получат публичных извинений.



«Мы вышли в центр города, а если надо будет, отправимся по всей Молдове, пока эти издевательства не прекратятся. Эту передачу Дурбалэ и Кеяну, в которой издеваются над Штефаном чел Маре, надо закрыть».



Ведущий передачи Константин Кеяну на телефонный звонок нашего телеканала не ответил.