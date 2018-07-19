Сотрудники Академии имени Штефана чел Маре потребовали публичных извинений от Jurnal TV
Сотрудники Академии имени Штефана чел Маре требуют публичных извинений от ведущих передачи «Ora de ras», осквернивших по их мнению память господаря.
Сотрудники Академии имени Штефана чел Маре требуют публичных извинений от ведущих передачи «Ora de ras», осквернивших по их мнению память господаря.
По этому случаю около ста кавалеров почетного ордена Штефана чел Маре и ветеранов вооруженного конфликта на Днестре организовали в центре столицы мирный флешмоб. В руках они держали плакаты с надписями: «Позор, Jurnal TV!» и «Ora de ras, прекратите издевательства!».
«Jurnal Tv должен извиниться, не передо мной, а перед народом и господарем. Они нарушили все нормы, они не журналисты, не актеры, они — клоуны».
«Мы вышли на флешмоб в поддержку и защиту этого символа, который оскверняют в передаче “Ora de ras” на Jurnal TV. Мы проводим мирную манифестацию, чтобы обратить внимание всего общества».
«Мы встали в круг, создав своего рода стену для защиты великого господаря. На этих плакатах написаны их выражения. У меня язык не поворачивается их прочесть».
Манифестанты заявили, что продолжат протесты пока не получат публичных извинений.
«Мы вышли в центр города, а если надо будет, отправимся по всей Молдове, пока эти издевательства не прекратятся. Эту передачу Дурбалэ и Кеяну, в которой издеваются над Штефаном чел Маре, надо закрыть».
Ведущий передачи Константин Кеяну на телефонный звонок нашего телеканала не ответил.