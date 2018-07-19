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13:21 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде наградили лучших металлургов

Церемония награждения прошла несколько дней назад на комбинате «Красный Октябрь» и была приурочена к профессиональному празднику работников металлургии.

Источник: РИАЦ

Высокого профессионального звания «Почётный металлург» удостоились нагревальщик металла Николай Агеев и начальник одного из цехов предприятия Владимир Маслов. Ещё 15 человек были отмечены благодарственными письмами от министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также почетными грамотами Волгоградской областной и городской дум.

— Трудовой стаж каждого из награжденных насчитывает несколько десятков лет, многие являются представителями трудовых династий «Красного Октября». Это пример для всех, который обязывает не стоять на месте, а постоянно развиваться и достигать новых профессиональных высот, — подчеркнули в пресс-службе предприятия.

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