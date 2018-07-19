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12:58 (мск), источник: ТАСС

Медработникам в Башкирии напомнят о принципах этики после селфи врача во время операции

УФА, 19 июля. /ТАСС/. Минздрав Башкирии поручил провести совещания в медицинских организациях республики, чтобы напомнить работникам принципы этики. Необходимость в этом возникла после того, как один из врачей Учалинской районной больницы сфотографировался на фоне пациента, находившегося под наркозом, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Кускарбекова.

Ранее сообщалось, что врач анестезиолог-реаниматолог больницы разместил на личной странице в соцсети свою фотографию, сделанную в операционной во время хирургической операции. Следственные органы начали проверку, они дадут юридическую оценку инциденту по ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

«Минздравом региона не планируется проведение проверок по данному факту. Однако было дано поручение руководителям медучреждений о проведении соответствующих совещаний с коллективами на местах, чтобы напомнить о принципах медицинской деонтологии (этики), то есть о недопустимости такого рода мероприятий (селфи). Определенные меры руководством учреждения [где работает врач] планируется принять», — сказала Кускарбекова.

Между тем в социальных сетях началась кампания по поддержке врача из Башкирии. Медработники из разных регионов выкладывают свои фотографии в белых халатах и марлевых повязках с хэштегом #АнестезиологТожеЧеловек.

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