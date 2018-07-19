Медработникам в Башкирии напомнят о принципах этики после селфи врача во время операции

Ранее сообщалось, что врач анестезиолог-реаниматолог больницы разместил на личной странице в соцсети свою фотографию, сделанную в операционной во время хирургической операции. Следственные органы начали проверку, они дадут юридическую оценку инциденту по ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

«Минздравом региона не планируется проведение проверок по данному факту. Однако было дано поручение руководителям медучреждений о проведении соответствующих совещаний с коллективами на местах, чтобы напомнить о принципах медицинской деонтологии (этики), то есть о недопустимости такого рода мероприятий (селфи). Определенные меры руководством учреждения [где работает врач] планируется принять», — сказала Кускарбекова.