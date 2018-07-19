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12:58 (мск), источник: НИА Иркутск

В Иркутске закроют проезд по 20-му Советскому переулку

С 9:00 20 июля до 17:00 3 августа будет закрыт проезд по 20-му Советскому переулку на участке от улицы Розы Люксембург до улицы Баумана.

Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях ливневой канализации, сообщается в релизе пресс-службы администрации Иркутска.

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