В Иркутске закроют проезд по 20-му Советскому переулку
С 9:00 20 июля до 17:00 3 августа будет закрыт проезд по 20-му Советскому переулку на участке от улицы Розы Люксембург до улицы Баумана.
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С 9:00 20 июля до 17:00 3 августа будет закрыт проезд по 20-му Советскому переулку на участке от улицы Розы Люксембург до улицы Баумана.
Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях ливневой канализации, сообщается в релизе