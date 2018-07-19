В Волжском пройдет большой праздник для самых маленьких
Для самых маленьких волжан подготовлена программа, посвященная Дню рождения города. Большой праздник состоится 20 июля в парке «Волжский».
Для самых маленьких волжан подготовлена программа, посвященная Дню рождения города. Большой праздник состоится 20 июля в парке «Волжский».
В 18.30 начнется яркое карнавальное шествие: веселая колонна проследует от Картинной галереи (ул. Сталинградская, 2) до центральной площади парка «Волжский». В это же время заработают два десятка интерактивных площадок по разным направлениям: спортивные зоны, аттракционы, сцены. Ребята смогут поиграть в футбол: для этого установят огромные надувные ворота.
На территории между фонтанами специалисты торгового центра «Леруа Мерлен» проведут
Развлечения готовят также клуб «Монтессори», центр «Сёма», антикафе «Зая» и театр кукол «Арлекин». Веселье обещают аниматоры. Также все желающие смогут попробовать себя в роли артистов или просто сфотографироваться. Коллектив Волжского политехнического института представит новинки робототехники и электроники. Здесь же разместится выставка военных трофеев: площадку готовит музей памяти солдат войны и правопорядка. Несколько часов в парке будет проходить дискотека, на которой всех обучат танцам народов мира.
На парапете Центра культуры и искусства «Октябрь» состоится праздничный концерт: на сцене выступят юные участники творческих коллективов города Волжского. Устроители мероприятий самых активных наградят призами.