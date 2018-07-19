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13:02 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском пройдет большой праздник для самых маленьких

Для самых маленьких волжан подготовлена программа, посвященная Дню рождения города. Большой праздник состоится 20 июля в парке «Волжский».

Источник: РИАЦ

В 18.30 начнется яркое карнавальное шествие: веселая колонна проследует от Картинной галереи (ул. Сталинградская, 2) до центральной площади парка «Волжский». В это же время заработают два десятка интерактивных площадок по разным направлениям: спортивные зоны, аттракционы, сцены. Ребята смогут поиграть в футбол: для этого установят огромные надувные ворота.

На территории между фонтанами специалисты торгового центра «Леруа Мерлен» проведут мастер-классы по изготовлению предметов интерьера. В библиотечной зоне ребят познакомят с книжными новинками и устроят для маленьких эрудитов викторины и ребусы на знание истории родного города.

Развлечения готовят также клуб «Монтессори», центр «Сёма», антикафе «Зая» и театр кукол «Арлекин». Веселье обещают аниматоры. Также все желающие смогут попробовать себя в роли артистов или просто сфотографироваться. Коллектив Волжского политехнического института представит новинки робототехники и электроники. Здесь же разместится выставка военных трофеев: площадку готовит музей памяти солдат войны и правопорядка. Несколько часов в парке будет проходить дискотека, на которой всех обучат танцам народов мира.

На парапете Центра культуры и искусства «Октябрь» состоится праздничный концерт: на сцене выступят юные участники творческих коллективов города Волжского. Устроители мероприятий самых активных наградят призами.

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