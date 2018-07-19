Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Важная поправка для пенсионеров в РФ: Путин подписал закон
В 50-литровый бензобак на АЗС заправили 60 литров — это обман?
Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о второй беременности
Как мы сдавали квартиру иностранным болельщикам: история (фото)
Ксения Собчак пришла на телеэфир в неоднозначном наряде
На историю матери ребенка-инвалида обратили внимание в Кремле Уголовное дело о «сбыте» наркотиков матерью ребенка-инвалида отменено
Почему не в шароварах?: Сеть смеется над новой формой украинцев
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Шоу Шепелева помогло Звереву-младшему найти родную мать
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Женственная Кэти Перри снялась для глянца
Красота жены Артема Дзюбы произвела фурор в Сети
Уникальное оружие оказалось фальшивкой
Странное происшествие в небе над Антарктидой
Москву презрели 40 процентов ее жителей
Небогатые россияне массово скупают жилье
Фоторепортажи
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
16Ливневые дожди в Японии
13:31 (мск), источник: Вести - Калининград

Силанов проверил подготовку калининградских школ к учебному году

Подготовку к учебному году в Калининграде проверил глава города Алексей Силанов. На обновление школ и детских садов к 1 сентября потратят почти 130 миллионов рублей.

Во дворе 24-й школы экскаватор достает из земли старые бордюрные камни. Совсем скоро вместо вымощенной булыжником площадки здесь появится новенькая асфальтовая. До начала нового учебного года осталось полтора месяца, в школах и детских садах Калининграда наводят лоск.

Ход работ проверят Глава города Алексей Силанов. В детском саду на улице Чернышевского уже обновлен фасад. Совсем другим своё учебное заведение увидят в сентябре и воспитанники школы на Каштановой аллее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игорь Карпов, директор школы-интерната:

— Частично будут заменены окна и в общежитии, и в учебном корпусе. То есть уже полностью будут установлены новые окна. Кроме того, будут ещё в учебном корпусе установлены козырьки перед всеми входами в целях обеспечения безопасности детей.

Историческое здание интерната будут ремонтировать, воссоздавая изначальный облик по старым фотографиям и архивным материалам. По деталям перебрали даже входную дверь, в которой когда-то был установлен стеклопакет.

Михаил Чернышёв, директор подрядной организации:

— Мы разобрали полностью эту дверь, отвезли в цех и полностью её восстановим. То есть мы переймём технологии, которые использовались сто лет назад.

На другом конце города, в сорок шестой школе, сейчас ремонтируют спортзал. В здании, построенном ещё в конце XIX века, выравнивают стены и перестилают пол. Осенью воспитанники десятков образовательных учреждений начнут занятия в более комфортных условиях.

Алексей Силанов, глава Калининграда:

— Подрядчики пока достаточно добросовестно относятся к исполнению своих договорных обязательств, поэтому я думаю, что к 1 сентября наши дети в системе дошкольного образования, ну и в школах придут уже в отремонтированные помещения, соответствующие сегодня современным требованиям.

Всего на ремонтные работы направят более 100 миллионов рублей. На эти средства привести в порядок получится 75 школ и детских садов города.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Отец подверг Майкла Джексона кастрации в 12 лет ради голоса. Видео
Пенсионный законопроект прошел I чтение в Госдуме
Россия готовит ответные санкции против Украины
Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
СМИ: полиция опознала отравителей Скрипаля
В ТК может появиться новое основание для увольнения сотрудника
Госдума увеличила срок принятия поправок к пенсионной реформе
Британка печет реалистичные торты в виде животных (фото)
Спорт
Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории Чемпионат мира закончился победой сборной Франции, но на самом деле победили в нем жители России, получившие в свое распоряжение уникальное событие длиною в месяц
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
В 50-литровый бензобак на АЗС заправили 60 литров — это обман? Тема недолива продолжает будоражить наших автомобилистов. Поэтому сегодня мы расскажем, что считать недоливом и как добиться правоты
Кино
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах» Светлана Дружинина сочла сына Кристины Орбакайте слишком взрослым для главной роли в новом фильме
Недвижимость
Как мы сдавали квартиру иностранным болельщикам
Набожность стоила россиянке квартиры
Проклятая миля. Как у Кремля появились дома-призраки
Как улучшить интерьер маленькой ванной комнаты: 10 идей
Леди
5 зарубежных звезд, которых ты давно считаешь русскими В нашей подборке пять иностранных актеров, спортсменов, которые сумели завоевать признание и любовь российской публики.
Дети
17-летняя красавица-дочь Малинина восхитила соцсети Пользователи Сети пришли в восторг от таланта 17-летней Устиньи.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь