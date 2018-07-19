Силанов проверил подготовку калининградских школ к учебному году

Во дворе 24-й школы экскаватор достает из земли старые бордюрные камни. Совсем скоро вместо вымощенной булыжником площадки здесь появится новенькая асфальтовая. До начала нового учебного года осталось полтора месяца, в школах и детских садах Калининграда наводят лоск.

Ход работ проверят Глава города Алексей Силанов. В детском саду на улице Чернышевского уже обновлен фасад. Совсем другим своё учебное заведение увидят в сентябре и воспитанники школы на Каштановой аллее.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JWxlYijKYNM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игорь Карпов, директор школы-интерната:

— Частично будут заменены окна и в общежитии, и в учебном корпусе. То есть уже полностью будут установлены новые окна. Кроме того, будут ещё в учебном корпусе установлены козырьки перед всеми входами в целях обеспечения безопасности детей.

Историческое здание интерната будут ремонтировать, воссоздавая изначальный облик по старым фотографиям и архивным материалам. По деталям перебрали даже входную дверь, в которой когда-то был установлен стеклопакет.

Михаил Чернышёв, директор подрядной организации:

— Мы разобрали полностью эту дверь, отвезли в цех и полностью её восстановим. То есть мы переймём технологии, которые использовались сто лет назад.

На другом конце города, в сорок шестой школе, сейчас ремонтируют спортзал. В здании, построенном ещё в конце XIX века, выравнивают стены и перестилают пол. Осенью воспитанники десятков образовательных учреждений начнут занятия в более комфортных условиях.

Алексей Силанов, глава Калининграда:

— Подрядчики пока достаточно добросовестно относятся к исполнению своих договорных обязательств, поэтому я думаю, что к 1 сентября наши дети в системе дошкольного образования, ну и в школах придут уже в отремонтированные помещения, соответствующие сегодня современным требованиям.