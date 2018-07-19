В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать школьную форму

Источник: Клопс.ru

Для климатических условий средней полосы оптимальным считается состав с содержанием шерсти 40−60% с добавлением синтетических волокон. Не нужно беспокоиться из-за синтетики в составе ткани, в определённом количестве она только улучшает свойства одежды: вещь становится прочнее, меньше мнётся и лучше сидит, а в сочетании с шерстью не меняет её основных качеств, отмечают специалисты. Оптимальное соотношение — 70% натуральных и 30% синтетических материалов.

Не стоит путать синтетические волокна с искусственными. Синтетические волокна делают преимущественно из продуктов переработки нефти. Например, это полиэстер, эластан и акрил. А искусственные волокна (к ним относится вискоза) производят из продуктов натурального происхождения. Такие ткани близки по свойствам к натуральным и хорошо пропускают воздух.

При выборе брюк необходимо обратить внимание на состав не только ткани верха, но и подкладки — лучше, если она будет сделана из вискозы или хлопка с добавлением синтетических волокон.

Даже если брюки носит аккуратный ребёнок, их нижняя часть достаточно быстро изнашивается. Использование тесьмы, пришитой к краю изделия, помогает частично решить эту проблему, добавляют эксперты Роскачества.

Если нужны брюки с нестандартным размером талии, стоит обратить внимание на эластичную тесьму для регулирования длины пояса. Роскачество советует внимательно относиться ко всем деталям брюк: начиная от молний и заканчивая формой пуговиц — фурнитура не должна быть травмоопасной.

В августе будут опубликованы результаты исследования Роскачества, которое проводится вместе с Минпромторгом РФ. В 27 регионах страны анонимно закупают школьные брюки для мальчиков, одежду проверят в специальных лабораториях.