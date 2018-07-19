В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать школьную форму
Эксперты Роскачества дали советы по выбору школьных брюк для мальчиков. Рекомендации опубликовала
Эксперты Роскачества дали советы по выбору школьных брюк для мальчиков. Рекомендации опубликовала
Для климатических условий средней полосы оптимальным считается состав с содержанием шерсти 40−60% с добавлением синтетических волокон. Не нужно беспокоиться
Не стоит путать синтетические волокна с искусственными. Синтетические волокна делают преимущественно из продуктов переработки нефти. Например, это полиэстер, эластан и акрил. А искусственные волокна (к ним относится вискоза) производят из продуктов натурального происхождения. Такие ткани близки по свойствам к натуральным и хорошо пропускают воздух.
При выборе брюк необходимо обратить внимание на состав не только ткани верха, но и подкладки — лучше, если она будет сделана из вискозы или хлопка с добавлением синтетических волокон.
Даже если брюки носит аккуратный ребёнок, их нижняя часть достаточно быстро изнашивается. Использование тесьмы, пришитой к краю изделия, помогает частично решить эту проблему, добавляют эксперты Роскачества.
Если нужны брюки с нестандартным размером талии, стоит обратить внимание на эластичную тесьму для регулирования длины пояса. Роскачество советует внимательно относиться ко всем деталям брюк: начиная от молний и заканчивая формой пуговиц — фурнитура не должна быть травмоопасной.
В августе будут опубликованы результаты исследования Роскачества, которое проводится вместе с Минпромторгом РФ. В 27 регионах страны анонимно закупают школьные брюки для мальчиков, одежду проверят в специальных лабораториях.
Среди основных показателей — наличие токсичных элементов, параметры устойчивости к окрашиванию, способности ткани пропускать воздух, впитывать и удерживать влагу. Кроме того, в программу испытаний были включены потребительские показатели — истираемость, прочность, пиллингуемость (появление катышков при эксплуатации), изменение линейных размеров — то есть усадка после стирки. Также тестирование включает параметры качества пошива и травмобезопасность фурнитуры.