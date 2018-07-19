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13:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Парк рядом с Воронежским зоопарком теперь будет закрыт по понедельникам

На площадке будут проводить ландшафтные работы и зоотехнические мероприятия.

По понедельникам вход на территорию Воронежского зоопарка будет закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии в четверг, 19 июля.

Санитарный день введут для проведения зоотехнических мероприятий, строительных и ландшафтно-парковых работ. На это время частично будут закрывать парковую территорию зоопарка.

Территория со стороны улицы Циолковского, где располагаются оборудованные детская и спортивная площадки при этом закрываться не будет.

Теперь по новому графику воронежцы смогут посещать парк со вторника по воскресенье с 9 утра до 9 вечера. Экспозиции зоопарка будут открыты для горожан со вторника по воскресенье с 10 утра до 7 вечера.

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