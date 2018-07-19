Парк рядом с Воронежским зоопарком теперь будет закрыт по понедельникам
На площадке будут проводить ландшафтные работы и зоотехнические мероприятия.
На площадке будут проводить ландшафтные работы и зоотехнические мероприятия.
По понедельникам вход на территорию Воронежского зоопарка будет закрыт. Об этом сообщили в
Санитарный день введут для проведения зоотехнических мероприятий, строительных и
Территория со стороны улицы Циолковского, где располагаются оборудованные детская и спортивная площадки при этом закрываться не будет.
Теперь по новому графику воронежцы смогут посещать парк со вторника по воскресенье с 9 утра до 9 вечера. Экспозиции зоопарка будут открыты для горожан со вторника по воскресенье с 10 утра до 7 вечера.