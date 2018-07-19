Парк рядом с Воронежским зоопарком теперь будет закрыт по понедельникам

По понедельникам вход на территорию Воронежского зоопарка будет закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии в четверг, 19 июля.

Санитарный день введут для проведения зоотехнических мероприятий, строительных и ландшафтно-парковых работ. На это время частично будут закрывать парковую территорию зоопарка.

Территория со стороны улицы Циолковского, где располагаются оборудованные детская и спортивная площадки при этом закрываться не будет.