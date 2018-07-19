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13:14 (мск), источник: VN.ru

Не выходить на природу 21—23 июля рекомендует МЧС

Погода будет способствовать возникновению пожаров с 21 по 23 июля в Новосибирской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

В 11 районах ожидается высокая пожароопасность в выходные и в понедельник. Спасатели рекомендуют быть предельно осторожными с огнем и ограничить выходы на природу. От простого костра или сжигания мусора может возникнуть угроза жилью, объектам экономики и лесам.

В указанный период неблагоприятный погодный прогноз сохраняется для Кыштовского, Венгеровского и Чановского районов. Высокая пожароопасность четвертого класса горимости прогнозируется также в Северном, Усть-Таркском, Убинском, Татарском, Новосибирском, Кочковском, Ордынском и Маслянинском районах.

«Прогнозируемый риск природных пожаров не означает, что они возникнут обязательно — все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности», — подчеркнули в МЧС.

Как сообщил ранее врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий, на 13 июля на территории региона произошло 54 лесных пожара на общей площади 288,7 гектара. Это на 78 пожаров меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Средняя площадь одного возгорания составила 5,3 гектара.

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