Не выходить на природу 21—23 июля рекомендует МЧС

В 11 районах ожидается высокая пожароопасность в выходные и в понедельник. Спасатели рекомендуют быть предельно осторожными с огнем и ограничить выходы на природу. От простого костра или сжигания мусора может возникнуть угроза жилью, объектам экономики и лесам.

В указанный период неблагоприятный погодный прогноз сохраняется для Кыштовского, Венгеровского и Чановского районов. Высокая пожароопасность четвертого класса горимости прогнозируется также в Северном, Усть-Таркском, Убинском, Татарском, Новосибирском, Кочковском, Ордынском и Маслянинском районах.

«Прогнозируемый риск природных пожаров не означает, что они возникнут обязательно — все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности», — подчеркнули в МЧС.