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13:11 (мск), источник: НИА Новосибирск

В Новосибирской области будут ловить пьяных водителей

С 19 по 20 июля в Новосибирске и Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Трасса», с 20 по 23 июля — «Нетрезвый водитель».

Источник: РИА "Новости"

С 19 по 20 июля в Новосибирске и Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Трасса», с 20 по 23 июля — «Нетрезвый водитель».

Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения, сообщает пресс-служба областной полиции.

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