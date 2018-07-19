В Новосибирской области будут ловить пьяных водителей

С 19 по 20 июля в Новосибирске и Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Трасса», с 20 по 23 июля — «Нетрезвый водитель».

Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения, сообщает пресс-служба областной полиции.