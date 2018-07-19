В Новосибирской области будут ловить пьяных водителей
С 19 по 20 июля в Новосибирске и Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Трасса», с 20 по 23 июля — «Нетрезвый водитель».
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С 19 по 20 июля в Новосибирске и Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Трасса», с 20 по 23 июля — «Нетрезвый водитель».
С 19 по 20 июля в Новосибирске и Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Трасса», с 20 по 23 июля — «Нетрезвый водитель».
Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации