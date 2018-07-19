В Ростове проведут публичные слушания по застройке Александровской рощи

Все желающие могут прийти в 17:00 часов и высказаться. На мероприятии будут присутствовать представители заказчика проекта, разработчика и комиссии. Слушания проведут по адресу ул. Большая Садовая, 72.

Напомним, что компания «Югстройинвест» заявила о планах застроить две трети территории Александровской рощи в Ростове-на-Дону, передав 5% квартир обманутым дольщикам других СК. По оценкам участников рынка речь может идти о 16 млрд руб. инвестиций. Власти города говорят, что такие меры помогут решить вопрос с обманутыми дольщиками. Местные жители выступают против застройки зеленого массива и готовятся к протестам.