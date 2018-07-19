В Ростове проведут публичные слушания по застройке Александровской рощи
Департамент архитектуры и градостроительства
Департамент архитектуры и градостроительства
Все желающие могут прийти в 17:00 часов и высказаться. На мероприятии будут присутствовать представители заказчика проекта, разработчика и комиссии. Слушания проведут по адресу ул. Большая Садовая, 72.
Судя по описанию проекта, речь идет о планах застройки компанией «Югстройинвест».
Напомним, что компания «Югстройинвест» заявила о планах застроить две трети территории Александровской рощи в