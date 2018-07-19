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13:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Военному врачу и ветерану Ивану Осадчуку из Воронежа исполнилось 102 года

Иван Николаевич — обладатель многочисленных орденов и медалей.

Источник: Комсомольская правда

Ветерану Великой Отечественной Войны, подполковнику медицинской службы Ивану Осадчуку исполнилось 102 года. Свой очередной день рождения известный воронежец, в прошлом — военный врач, отметил в среду, 18 июля. Иван Николаевич — обладатель многочисленных медалей и орденов, в том числе — за оборону Воронежа.

За прожитые годы военный врач Осадчук повидал многое: прошел Великую Отечественную войну от начала до конца, чудом остался жив в 1942-м после серьезного сквозного ранения в шею, а после победы продолил работать медиком. Вместе с супругой он воспитал двоих сыновей.

В 2017 году мужчина получил премию «Добронежец». Свою награду он получил в номинации «Всегда в строю» — за работу с молодежью. Мы от души поздравляем Ивана Николаевича с его 102 днем рождения!

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