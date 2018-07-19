Военному врачу и ветерану Ивану Осадчуку из Воронежа исполнилось 102 года

Источник: Комсомольская правда

Ветерану Великой Отечественной Войны, подполковнику медицинской службы Ивану Осадчуку исполнилось 102 года. Свой очередной день рождения известный воронежец, в прошлом — военный врач, отметил в среду, 18 июля. Иван Николаевич — обладатель многочисленных медалей и орденов, в том числе — за оборону Воронежа.

За прожитые годы военный врач Осадчук повидал многое: прошел Великую Отечественную войну от начала до конца, чудом остался жив в 1942-м после серьезного сквозного ранения в шею, а после победы продолил работать медиком. Вместе с супругой он воспитал двоих сыновей.