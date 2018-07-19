Стену новостройки под Челябинском украсила «Нога Акинфеева»

Челябинский художник Тимур Абдуллаев, подписывающий свои работы как Бразил, продолжил футбольную тему. Сначала он нарисовал в Краснодаре Роналдиньо. Потом тренера сборной России Черчесова на Алом поле в Челябинске. Новая его работа запечатлела легендарный удар вратаря Игоря Акинфеева. Напомним, он отбил пенальти левой ногой, чем вызвал шквал аплодисментов. После игры России с Испанией «Нога Акинфеева» стала популярным мемом в Интернете и символом победы нашей сборной.