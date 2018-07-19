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13:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Стену новостройки под Челябинском украсила «Нога Акинфеева»

Символ победы футболистов сборной России нарисовал граффитист Бразил.

Челябинский художник Тимур Абдуллаев, подписывающий свои работы как Бразил, продолжил футбольную тему. Сначала он нарисовал в Краснодаре Роналдиньо. Потом тренера сборной России Черчесова на Алом поле в Челябинске. Новая его работа запечатлела легендарный удар вратаря Игоря Акинфеева. Напомним, он отбил пенальти левой ногой, чем вызвал шквал аплодисментов. После игры России с Испанией «Нога Акинфеева» стала популярным мемом в Интернете и символом победы нашей сборной.

Тимур нарисовал Акинфеева в геометрическом исполнении. Граффити можно увидеть в ЖК «Олимпийский», что в поселке Рощино под Челябинском. Кстати, другие дома кооператива тоже будут разрисованы изображениями российских спортсменов, и не только футболистов. Это заказ ЖК «Олимпийский».

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