Калининград принимает чемпионат России по стрельбе из лука
KaliningradToday. В Калининграде состоится чемпионат России по стрельбе из лука.
KaliningradToday. В Калининграде состоится чемпионат России по стрельбе из лука.
Планируется участие 250 представителей 30 регионов Российской Федерации, в том числе чемпионов и призёров европейских, мировых и олимпийских турниров, прокомментировали в
Церемония открытия состоится 24 июля в 12:30.
Стрелковые сессии — ежедневно с 10 часов. Финал: 27 июля с 10 часов. Вход свободный.
Соревнования проходят под эгидой министерств спорта России и Калининградской области, всероссийской и региональной федераций стрельбы из лука, а также областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва.
Турнир организован на поле тренировочной базы, реконструированной вместе с трибунами к прошедшему чемпионату мира по футболу.
В числе участников — заслуженный мастер спорта России из Калининграда, победительница последнего в истории зимнего чемпионата мира по стрельбе из блочного лука Наталья Авдеева и другие талантливые воспитанники тренерского штаба Юрия Кривоногова, Евгении Ярмолюк и Елены Пташец.
Осенью 2017 года Калининград впервые принимал Кубок и первенство России, проходившие на поле стадиона Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.