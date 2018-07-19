Калининград принимает чемпионат России по стрельбе из лука

Планируется участие 250 представителей 30 регионов Российской Федерации, в том числе чемпионов и призёров европейских, мировых и олимпийских турниров, прокомментировали в пресс-службе правительства Калининградской области.

Церемония открытия состоится 24 июля в 12:30.

Стрелковые сессии — ежедневно с 10 часов. Финал: 27 июля с 10 часов. Вход свободный.

Соревнования проходят под эгидой министерств спорта России и Калининградской области, всероссийской и региональной федераций стрельбы из лука, а также областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва.

Турнир организован на поле тренировочной базы, реконструированной вместе с трибунами к прошедшему чемпионату мира по футболу.

В числе участников — заслуженный мастер спорта России из Калининграда, победительница последнего в истории зимнего чемпионата мира по стрельбе из блочного лука Наталья Авдеева и другие талантливые воспитанники тренерского штаба Юрия Кривоногова, Евгении Ярмолюк и Елены Пташец.