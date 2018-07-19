В связи с проведением «iВолга-2018» в Самаре ограничат движение транспорта

Источник: AP 2018

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2018» в Самаре с 08:00 21 июля до 20:00 6 августа будет ограничено движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный на участке от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2), сообщает администрация областного центра.

Временное ограничение движения не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными АНО «Исполнительная дирекция молодежного форума Приволжского федерального округа».

Автомобилистам на необходимо заблаговременно планировать маршрут следования.