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13:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре не хватает денег на ремонт трамваев

Редукторы на вагонах износились и заливают трамвайные пути.

Источник: Комсомольская правда

Трамваи, как и пути по которым они курсируют, давно уже вызывают недовольство жителей Самары: первые постоянно сходят с рельсов, а вторые почти все в мазуте. В последнее время именно мазут больше всего волнует горожан: нормально ли такое явление на трамвайных путях? С таким вопросам самарцы обратились в трамвайно-троллейбусное управление города.

— Не нормально. Это подтекает масло из редукторов. Заменить их на трамваях (4 штуки на 1 вагоне) невозможно из-за очень дорогой стоимости (Чехия), — ответили представители предприятия в Твиттере.

Также в ТТУ добавили, что редукторы на самарских трамваях вообще уже не подлежат ремонту. За долгие годы эксплуатации они сильно износились, и средств на их закупку в бюджете ТТУ тоже нет.

Напомним, что только в этом году трамвайно-троллейбусное управление уже взяло в кредит более 200 миллионов рублей на погашение долгов и пополнение оборотных средств.

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