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16:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Погодные рекорды 2018-го: самый теплый май за историю наблюдений и самый холодный февраль за 25 лет

А за первые две недели июля в Беларуси выпало осадков в два раза больше нормы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 50% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Комсомольская правда

Такой март, как в этом году, бывает раз в пять лет

Синоптики Белгидромета пришли к выводу, что первое полугодие 2018-го выдалось теплее обычного: средняя температура в Беларуси была +5,6 градуса, что выше климатической нормы на 0,7 градуса.

Однако погода в разное время все-таки преподносила сюрпризы.

— Февраль в этом году был очень холодный. Средняя температура воздуха -6 градусов, что на 1,7 градуса ниже климатической нормы. Самая низкая температура за эту зиму, -30,4 градуса, зафиксирована в Кличеве. Таких показателей не было последние 25 лет, — рассказывает начальник сектора методического обеспечения гидрометеорологических прогнозов Белгидромета Наталья Клевец. — Холодным был и март, средняя температура которого составила -2,6 градуса. C 1981 года такой холодный март бывает раз в пять лет.

Апрель и май били рекорды по теплу

В апреле средняя температура превысила климатическую норму аж на 3,2 градуса! Такой теплый апрель был лишь второй раз за всю историю метеонаблюдений. Продолжил эстафету и май.

— Это был самый теплый май за всю историю. Средняя температура составила 16,7 градусов тепла, что на 3,5 градуса выше нормы. А, к примеру, в Бресте столбик термометра вовсе поднялся до 31 градуса тепла! — продолжает Наталья Клевец.

Июльские дожди и грозы сохранятся до конца недели

Лето началось с приятной и сухой погоды, в июне было теплее, чем обычно. Начало июля выдалось более холодным, а теперь уже больше недели в Беларуси идут сильные дожди с грозами и порывистым ветром. Хотя специалисты напоминают, что июль всегда был самым влажным месяцем в году.

— В первом полугодии был недобор осадков. В среднем по стране выпало 223 мм, что составляет 76% от климатической нормы, — говорит Наталья Клевец. — Первая половина июля отмечена обильными дождями: по стране в среднем выпало 73 мм осадков, что составило 172% от климатической нормы.

Виновником дождливой погоды стал малоподвижный циклон из Украины. Синоптики говорят, что теплая погода с проливными дождями больше характерна для черноморского побережья. Такая погода сохранится до начала следующей недели, температура будет +14 — 19 градусов, днем — +22 — 28.

В начале недели на западе страны будет меньше дождей, а вот жителям центральных и восточных регионов не стоит прятать зонтики: там сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.

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