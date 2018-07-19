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15:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермячки, которых 40 лет назад перепутали в роддоме, отсудили компенсацию

ПЕРМЬ, 19 июля, ФедералПресс. Сумма составила три миллиона рублей.

В Пермском крае получила продолжение история с семьями Швецовых и Савельевых. Напомним, в Пожвинской районной больнице в начале марта 1978 года на свет появились четыре ребенка. При выписке акушеры перепутали дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой.

У Швецовой подозрения о том, что она воспитывает неродную дочь возникли практически сразу. Когда девочка стала взрослеть, она все больше оказывалась непохожей на родителей. В тоге из-за частых ссор супругам пришлось развестись.

Савельевы же, напротив, не обращали внимание на то, что их дочь не похожа на отца и мать. История стала сюжетом для программы «Пусть говорят».

Юристы сразу же подготовили обращение в суд. По словам адвоката, Швецовы Римма Павловна и Вероника, а также Юлия Савельева отсудили по миллиону. Как пишет v-kurse.ru, иск Татьяны Савельевой подадут позже.

Изначально заявленная сумма компенсации составляла 55 миллионов, но суд удовлетворил иск лищь частично.

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