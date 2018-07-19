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16:04 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму ежегодно гибнут около 600 дельфинов, заявил ученый

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Около 600 дельфинов каждый ход выбрасывает на крымское побережье, при этом чаще всего причиной их гибели становится человеческая деятельность, заявил на пресс-конференции младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Андрей Артов.

«С апреля по сентябрь 2017 года на крымском побережье было обнаружено 217 трупов дельфинов… За четыре месяца 2018 года на берегу обнаружена 21 особь. Ориентировочно, за год на побережье Крыма обнаруживается от 500 до 600 погибших особей. Реальная цифра гибнущих животных в разы больше — многие погибают в море, разлагаются, их очень любит катран — черноморская акула», — сказал Артов.

По его словам, «главный источник гибели животных — это прилов, то есть орудия лова, когда ловят рыбу, дельфин запутывается в сети, задыхается и погибает», существенный вклад в печальную статистику вносит и деятельность браконьеров.

Артов напомнил о задержанном пограничниками РФ у берегов Крыма украинском судне, занимавшемся браконьерским ловом с помощью жаберных придонных сетей на камбалу. В сети длиной около 10 километров тогда попали 54 морские свиньи, напомнил ученый.

«Если экстраполировать на все черноморское побережье Черного моря, потому что ловят везде — в Турции, Болгарии, Румынии и так далее, если очень осторожно сказать, это тысячи, а на самом деле — десятки тысяч погибших животных в год», — сказал Артов.

Для сохранения популяции дельфинов в Черном море необходимо внедрение мер по сокращению приловов, создание морских ООПТ, сокращение загрязнений, а также координация служб для охраны морских млекопитающих, считает ученый.

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