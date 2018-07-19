Встречу военного летчика и пса после долгой разлуки сняли на видео
В американском городе Вудсток, штат Иллинойс, военный летчик сыграл в прятки со своей собакой после завершения шестимесячной командировки за рубеж. Об этом сообщает Fox 32 Chicago.
В американском городе Вудсток, штат Иллинойс, военный летчик сыграл в прятки со своей собакой после завершения шестимесячной командировки за рубеж. Об этом сообщает Fox 32 Chicago.
Пилот Зак Вохаска (Zach Vohaska) вернулся домой из Афганистана. Он решил удивить своего золотистого ретривера по кличке Бадди и спрятался под одеялом. Другие члены семьи привели пса и сняли его реакцию на видео.