На Байкале принимает «плавучая поликлиника»

В рейде — специалисты Иркутской городской больницы № 1. За неделю медики окажут необходимую консультативно-диагностическую помощь жителям посёлков Бугульдейка, Сахюрта, Хужир, Онгурён и Шара-Тогот. Принимать местных жителей будут в участковых больницах и ФАПах. В составе врачебной бригады: терапевты, педиатры, сосудистый хирург, невролог, гинеколог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики, специалист экспресс-лаборатории. Напомню, «плавучая поликлиника» работает в регионе с 2012 года. За это время осмотрено более трёх тысяч жителей труднодоступных населённых пунктов. Ежегодно обследования проходят около 500 человек.