На Байкале принимает «плавучая поликлиника»

В рейде — специалисты Иркутской городской больницы № 1. За неделю медики окажут необходимую консультативно-диагностическую помощь жителям посёлков Бугульдейка, Сахюрта, Хужир, Онгурён и Шара-Тогот. Принимать местных жителей будут в участковых больницах и ФАПах. В составе врачебной бригады: терапевты, педиатры, сосудистый хирург, невролог, гинеколог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики, специалист экспресс-лаборатории. Напомню, «плавучая поликлиника» работает в регионе с 2012 года. За это время осмотрено более трёх тысяч жителей труднодоступных населённых пунктов. Ежегодно обследования проходят около 500 человек.
— Какие-то рекомендации чтобы врачи дали. Потому что у нас тут людей, которые кардиограмму читают, врачей нету, поэтому пришла. Проверить своё сердечко, — говорит жительница посёлка Хужир.
— Это ощутимая помощь, конечно. В обследовании, в дальнейшей тактике лечения больных. Это очень хорошая помощь нашей больнице. Больнице нашего уровня, — говорит врач-педиатр, заведующая Хужирской участковой больницей Лариса Уланова.