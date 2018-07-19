Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Психолог объяснил, почему Меланье Трамп перекосило лицо
Женщина случайно угнала машину и не замечала этого 2 недели
Дочка Любови Толкалиной выросла ее копией
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Виктория Боня кардинально сменила имидж
«О, сколько женского народу»Кого любил Владимир Маяковский?
Дочь Александра Малинина пошла по стопам отца
Сын Сергея Шнурова пошел по стопам отца
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Воры убили призера сочинской олимпиады фигуриста Дениса Тена
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Страшное селфи: девушка из России покорила соцсети (фото)
Российские магазины «сливают» технику
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
16Ливневые дожди в Японии
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
18:12 (мск), источник: Вести Иркутск

На Байкале принимает «плавучая поликлиника»

Медицинский десант в Ольхонском районе. На Байкале начала работать «плавучая поликлиника».

В рейде — специалисты Иркутской городской больницы № 1. За неделю медики окажут необходимую консультативно-диагностическую помощь жителям посёлков Бугульдейка, Сахюрта, Хужир, Онгурён и Шара-Тогот. Принимать местных жителей будут в участковых больницах и ФАПах. В составе врачебной бригады: терапевты, педиатры, сосудистый хирург, невролог, гинеколог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики, специалист экспресс-лаборатории. Напомню, «плавучая поликлиника» работает в регионе с 2012 года. За это время осмотрено более трёх тысяч жителей труднодоступных населённых пунктов. Ежегодно обследования проходят около 500 человек.

— Какие-то рекомендации чтобы врачи дали. Потому что у нас тут людей, которые кардиограмму читают, врачей нету, поэтому пришла. Проверить своё сердечко, — говорит жительница посёлка Хужир.

— Это ощутимая помощь, конечно. В обследовании, в дальнейшей тактике лечения больных. Это очень хорошая помощь нашей больнице. Больнице нашего уровня, — говорит врач-педиатр, заведующая Хужирской участковой больницей Лариса Уланова.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Отец подверг Майкла Джексона кастрации в 12 лет ради голоса. Видео
Пенсионный законопроект прошел I чтение в Госдуме
Липницкая прокомментировала убийство казахстанского фигуриста
Трамп отказал Путину в допросе американцев
Путин подписал закон о совместных завещаниях супругов
Журнал Time разместил на обложке Путина и Трампа в одном лице
Египетские ученые обнаружили в черном саркофаге три мумии
Земфира раскритиковала Монеточку и Гречку
Спорт
Почему Черчесов должен остаться тренером сборной России Нет, речь не о четвертьфинале чемпионата мира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
В 50-литровый бензобак на АЗС заправили 60 литров — это обман? Тема недолива продолжает будоражить наших автомобилистов. Поэтому сегодня мы расскажем, что считать недоливом и как добиться правоты
Кино
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли Звездный каст, яркие персонажи и качественная компьютерная графика — чего ждать от нового блокбастера «Конек-горбунок»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Шувалов: "И в 20 метрах можно быть счастливым"
Леди
5 зарубежных звезд, которых ты давно считаешь русскими В нашей подборке пять иностранных актеров, спортсменов, которые сумели завоевать признание и любовь российской публики.
Дети
17-летняя красавица-дочь Малинина восхитила соцсети Пользователи Сети пришли в восторг от таланта 17-летней Устиньи.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь