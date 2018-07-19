Комплекс мер по снижению аварийности на дорогах должны разработать на Дону

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, ситуацию с ДТП в регионе проанализировали на состоявшемся 19 июля под председательством донского губернатора Василия Голубева заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В ходе заседания глава региона поручил областному минтрансу до 1 сентября разработать комплекс мер по снижению аварийности.

«Автодору» рекомендовано увеличить долю социальной рекламы на трассах, а также внести изменения в график проведения дорожно-строительных работ летом, исключив те, которые влекут снижение пропускной способности автодороги М-4 «Дон».

Управление ГИБДД должно подготовить предложения по оснащению школьных кабинетов по безопасности дорожного движения.

Главам муниципалитетов поручено взять под личный контроль состояние пешеходных переходов около образовательных учреждений.