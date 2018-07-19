Комплекс мер по снижению аварийности на дорогах должны разработать на Дону
Комплекс мер по снижению аварийности на дорогах должны разработать в Ростовской области.
Комплекс мер по снижению аварийности на дорогах должны разработать в Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, ситуацию с ДТП в регионе проанализировали на состоявшемся 19 июля под председательством донского губернатора Василия Голубева заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
В ходе заседания глава региона поручил областному минтрансу до 1 сентября разработать комплекс мер по снижению аварийности.
«Автодору» рекомендовано увеличить долю социальной рекламы на трассах, а также внести изменения в график проведения
Управление ГИБДД должно подготовить предложения по оснащению школьных кабинетов по безопасности дорожного движения.
Главам муниципалитетов поручено взять под личный контроль состояние пешеходных переходов около образовательных учреждений.
Согласно данным областных властей, по итогам шести месяцев 2018 года количество ДТП с пострадавшими в регионе сократилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8,5%, число погибших в авариях — на 1,7%.