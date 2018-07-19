В Волгограде продлят работу транспорта в день матча «Ротора» на «Арене»

С целью разделения пешеходных потоков за три часа до начала матча и в течение часа после окончания игры общественный транспорт будет высаживать и забирать пассажиров на остановках «ЦПКиО» и «Мамаев Курган», откуда болельщики дойдут до стадиона «Волгоград-Арена».

После окончания игры, которая стартует в 19:00, на линию скоростного трамвая и на троллейбусные маршруты № 9, 10А и 12 выйдет дополнительный состав.

Изменений в организации дорожного движения рядом со стадионом в этот день не планируется.