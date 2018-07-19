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18:15 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде продлят работу транспорта в день матча «Ротора» на «Арене»

Работу общественного транспорта продлят в Волгограде 22 июля, в день первого домашнего матча «Ротора» на «Волгоград Арене».

С целью разделения пешеходных потоков за три часа до начала матча и в течение часа после окончания игры общественный транспорт будет высаживать и забирать пассажиров на остановках «ЦПКиО» и «Мамаев Курган», откуда болельщики дойдут до стадиона «Волгоград-Арена».

После окончания игры, которая стартует в 19:00, на линию скоростного трамвая и на троллейбусные маршруты № 9, 10А и 12 выйдет дополнительный состав.

Изменений в организации дорожного движения рядом со стадионом в этот день не планируется.

Для болельщиков, решивших приехать к стадиону на личном транспорте, будут доступны парковки у нового парка напротив арены, у ТРЦ «Европа Сити Молл», на улице им. Маршала Крылова и другие.

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