Причиной протечек на стадионе «Нижний Новгород» названы экстремальные ливни

Согласно информации, этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков и в настоящее время ведутся работы по устранению последствий протечек и их предотвращению. Также сейчас на стадионе продолжаются плановые работы по переводу арены в режим регулярной деятельности.

«Идет переоборудование некоторых служебных помещений, использовавшихся в технических целях во время чемпионата, в дополнительные зрительские и спортивные пространства. Специалисты службы эксплуатации ФГУП “Спорт-Ин” также проводят мониторинг инженерных систем здания после максимальной нагрузки в период чемпионата, когда арена в Нижнем Новгороде показала рекорд по заполняемости (98,7%) среди всех построенных к ЧМ стадионов», — говорится в сообщении.