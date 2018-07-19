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17:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Причиной протечек на стадионе «Нижний Новгород» названы экстремальные ливни

Как сообщается на официальном сайте ФГУП «Спорт-Инжиниринг», период «экстремальных ливней» стал причиной протечек в системе ливневой канализации на стадионе «Нижний Новгород».

Согласно информации, этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков и в настоящее время ведутся работы по устранению последствий протечек и их предотвращению. Также сейчас на стадионе продолжаются плановые работы по переводу арены в режим регулярной деятельности.

«Идет переоборудование некоторых служебных помещений, использовавшихся в технических целях во время чемпионата, в дополнительные зрительские и спортивные пространства. Специалисты службы эксплуатации ФГУП “Спорт-Ин” также проводят мониторинг инженерных систем здания после максимальной нагрузки в период чемпионата, когда арена в Нижнем Новгороде показала рекорд по заполняемости (98,7%) среди всех построенных к ЧМ стадионов», — говорится в сообщении.

Напомним, во время последних ливней в Нижнем Новгороде также протёк и обвалился потолок в пригородных касс Московского вокзала, затопило вход на станцию метро «Чкаловская», а также в очередной раз размыло грунт на Волжской набережной.

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