Дожди с грозами пройдут в регионах Казахстана 20 июля
На юге и востоке страны осадков не ожидается, местами синоптики прогнозируют усиление ветра с пыльной бурей.
На юге и востоке страны осадков не ожидается, местами синоптики прогнозируют усиление ветра с пыльной бурей.
Прогноз погоды на пятницу, 20 июля, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 15−17 градусов тепла, днём 30−32 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 19−21 градус тепла, днём 32−34 жары.
В Шымкенте ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 21−23 градуса тепла, днём 36−38 жары.
На территории Акмолинской области ожидается гроза, местами ветер 15−20 м/с, ночью и утром туман. Температура ночью 15−20 градусов тепла, днём 27−32 тепла.
В Актюбинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25 градусов тепла, днём 30−35 тепла.
В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 17−22 градуса тепла, днём 32−37 жары.
В Атырауской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 24−29 градусов тепла, днём 34−39 жары.
На территории
В Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, пыльная буря, днём гроза. Температура воздуха ночью 21−26 градусов тепла, днём 34−39 жары.
В
На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 12−17 градусов тепла, днём 27−32 тепла.
В Костанайской области ожидается гроза, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20 градусов тепла, днём 27−32 тепла.
В Кызылординской области днём ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, пыльная буря. Температура ночью 21−26 градусов тепла, днём 35−40 жары.
В Мангистауской области ожидается гроза. Температура воздуха ночью составит 26−31 градус тепла, днём 35−40 жары.
В Павлодарской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 13−18 градусов тепла, днём 25−30 тепла.
В
В Туркестанской области ясно, без осадков, местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, пыльная буря. Температура воздуха ночью 18−23 градуса тепла, днём 35−40 жары.