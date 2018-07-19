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18:15 (мск), источник: Informburo.kz

Дожди с грозами пройдут в регионах Казахстана 20 июля

На юге и востоке страны осадков не ожидается, местами синоптики прогнозируют усиление ветра с пыльной бурей.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 37% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на пятницу, 20 июля, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 15−17 градусов тепла, днём 30−32 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 19−21 градус тепла, днём 32−34 жары.

В Шымкенте ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 21−23 градуса тепла, днём 36−38 жары.

На территории Акмолинской области ожидается гроза, местами ветер 15−20 м/с, ночью и утром туман. Температура ночью 15−20 градусов тепла, днём 27−32 тепла.

В Актюбинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25 градусов тепла, днём 30−35 тепла.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 17−22 градуса тепла, днём 32−37 жары.

В Атырауской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 24−29 градусов тепла, днём 34−39 жары.

На территории Восточно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами ветер 15−20 м/с. Температура ночью 11−16 градусов тепла, днём 25−30 тепла.

В Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, пыльная буря, днём гроза. Температура воздуха ночью 21−26 градусов тепла, днём 34−39 жары.

В Западно-Казахстанской области гроза, усиление ветра до 15−20 м/с, днём возможен град. Температура воздуха ночью 20−25 градусов тепла, днём 30−35 тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 12−17 градусов тепла, днём 27−32 тепла.

В Костанайской области ожидается гроза, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20 градусов тепла, днём 27−32 тепла.

В Кызылординской области днём ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, пыльная буря. Температура ночью 21−26 градусов тепла, днём 35−40 жары.

В Мангистауской области ожидается гроза. Температура воздуха ночью составит 26−31 градус тепла, днём 35−40 жары.

В Павлодарской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 13−18 градусов тепла, днём 25−30 тепла.

В Северо-Казахстанской области гроза, местами ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 15−20 градусов тепла, днём 23−28 тепла.

В Туркестанской области ясно, без осадков, местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, пыльная буря. Температура воздуха ночью 18−23 градуса тепла, днём 35−40 жары.

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