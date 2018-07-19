Земфира высмеяла Монеточку

Источник: РИА "Новости"

«Гречка — очень плохо», — отметила Земфира, добавив, что у девушки «ужасные голос и внешность». «Петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — написала певица.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-116501508&id=456239058&hash=a6c3cb0d654d5c5f&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тексты Монеточки, наоборот, кажутся Земфире отличными, к ее внешности рок-звезда тоже претензий не имеет. «Но голос — омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь —пример: Жанна Агузарова», — поделилась она.

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