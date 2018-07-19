Путин подписал закон о праве супругов составлять совместные завещания

Источник: РИА "Новости"

Согласно утвержденным изменениям, супруги смогут составлять совместные завещания и определять наследников и их долю в наследственной массе, а также лишить ее всех законных наследников без указания причин.

Кроме того, в любое время совместное завещание может быть оспорено, отменено по иску каждого из супругов как при жизни, так и после смерти одного из них; и каждый может написать новое завещание. Завещание также может оспорить лицо, чьи права или законные интересы нарушены в документе.

Читайте также Почему российские семьи дерутся за наследство

После расторжения брака совместное завещание супругов утратит свою силу.

Во избежание злоупотреблений супруги будут обязаны заверить совместное завещание у нотариуса с обязательной видеофиксацией подписания документа.

Наследственный договор, в котором участвуют супруги, может определять порядок перехода прав на их общее имущество. Расторгнуть его можно только при жизни одной из сторон.

Поправки вносятся в Гражданский кодекс. Федеральный закон принят Государственной думой 10 июля, Советом Федерации — 13 июля. Изменения вступят в силу 1 июня 2019 года.