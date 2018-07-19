Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Психолог объяснил, почему Меланье Трамп перекосило лицо
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет?
Юлия Ковальчук умилила соцсети снимком с годовалой дочкой
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Китаянка с помощью макияжа превратила себя в Лионеля Месси
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Юлия Ковальчук умилила соцсети снимком с годовалой дочкой
Дочка Любови Толкалиной выросла ее копией
Шоу Шепелева помогло Звереву-младшему найти родную мать
Елена Яковлева: «Встречу Глюкозу — скажу, что играет она плохо»
Больной раком Юдашкин выглядит худее жены - поклонники
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Уникальное оружие оказалось фальшивкой
Странное происшествие в небе над Антарктидой
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
16Ливневые дожди в Японии
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
19:50 (мск), источник: Известия

Путин подписал закон о праве супругов составлять совместные завещания

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит в стране институт совместного завещания и устанавливает порядок совместного заключения наследственного договора. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Согласно утвержденным изменениям, супруги смогут составлять совместные завещания и определять наследников и их долю в наследственной массе, а также лишить ее всех законных наследников без указания причин.

Кроме того, в любое время совместное завещание может быть оспорено, отменено по иску каждого из супругов как при жизни, так и после смерти одного из них; и каждый может написать новое завещание. Завещание также может оспорить лицо, чьи права или законные интересы нарушены в документе.

Читайте также
Почему российские семьи дерутся за наследство

После расторжения брака совместное завещание супругов утратит свою силу.

Во избежание злоупотреблений супруги будут обязаны заверить совместное завещание у нотариуса с обязательной видеофиксацией подписания документа.

Наследственный договор, в котором участвуют супруги, может определять порядок перехода прав на их общее имущество. Расторгнуть его можно только при жизни одной из сторон.

Поправки вносятся в Гражданский кодекс. Федеральный закон принят Государственной думой 10 июля, Советом Федерации — 13 июля. Изменения вступят в силу 1 июня 2019 года.

Ранее Путин подписал закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 год. Согласно изменениям, доходы фонда в 2018 году составят 8,266 трлн рублей, а расходы окажутся на уровне 8,532 трлн рублей.

Поменяются правила завещаний и наследования
Во время загрузки произошла ошибка.
21 июня© Ньюстюб
 Какие перспективные истребители появятся в Европе
Почему в Таджикистане появился налог на воду
Пенсионный законопроект прошел I чтение в Госдуме
Липницкая прокомментировала убийство казахстанского фигуриста
Трамп отказал Путину в допросе американцев
Журнал Time разместил на обложке Путина и Трампа в одном лице
Египетские ученые обнаружили в черном саркофаге три мумии
Земфира раскритиковала Монеточку и Гречку
Спорт
Почему Черчесов должен остаться тренером сборной России Нет, речь не о четвертьфинале чемпионата мира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
В 50-литровый бензобак на АЗС заправили 60 литров — это обман? Тема недолива продолжает будоражить наших автомобилистов. Поэтому сегодня мы расскажем, что считать недоливом и как добиться правоты
Кино
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли Звездный каст, яркие персонажи и качественная компьютерная графика — чего ждать от нового блокбастера «Конек-горбунок»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Шувалов: "И в 20 метрах можно быть счастливым"
Леди
5 зарубежных звезд, которых ты давно считаешь русскими В нашей подборке пять иностранных актеров, спортсменов, которые сумели завоевать признание и любовь российской публики.
Дети
17-летняя красавица-дочь Малинина восхитила соцсети Пользователи Сети пришли в восторг от таланта 17-летней Устиньи.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь