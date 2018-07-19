Последнее видео Дениса Тена появилось в соцсетях
За несколько часов до нападения Денис обедал в одном из ресторанов. Там он посетил своего друга.
За несколько часов до нападения Денис обедал в одном из ресторанов. Там он посетил своего друга.
В соцсетях появилось видео последних часов жизни погибшего Дениса Тена, передает Zakon.kz.
За несколько часов до нападения Денис Тен обедал в одном из алматинских ресторанов. Там он посетил своего друга, по всей вероятности, владельца ресторана.
Парни смеялись и шутили, снимая съедаемые блюда.
«К нам пришел парень, который очень хорошо пародирует девушек.
«Сегодня Тимати пригласил меня в свое заведение, своего лучшего мексиканского друга. Сделал мне мясо, рыбы», — говорит Денис на видео.
Денис был активным пользователем социальных сетей, он регулярно выкладывал фотографии и видео в Instagram.
Так, 17 июля он посетил ресторан с подругами.
Пять дней назад Денис познакомился с режиссером Тимуром Бекмамбетовым на конкурсе сценаристов. Там он попал в число 18 финалистов из 250 участников. Денис написал историю о двух влюбленных. Однако они общаются только в Сети. Он назвал эту историю «Blind Love» (Слепая любовь).
«Я люблю жизнь именно за это, за это увлекательное путешествие, за возможность
Творческий потенциал Денис реализовывал на все 100. Талантливый фигурист также имел талант и в графическом дизайне, а также в музыке.