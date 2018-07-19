«Он — наш герой, мы любили его»: Астанчане простились с Денисом Теном аплодисментами

«Как на такой высокой ноте оборвалась жизнь нашего чемпиона?! Она оборвалась по такой нелепой причине. Я не понимаю, в какой стране мы живем, если среди бела дня в три часа можно убить человека.
В мирной стране не должны убивать людей, так не должно быть. Не должны убивать чемпионов. Я приношу свои глубокие соболезнования семье Дениса, его маме, которая в него вложила столько сил, столько энергии. Денис был очень добрым и светлым человеком», — выступила перед пришедшими общественный деятель Бахыт Сыздыкова.
Высказывались многие люди — Дениса они называли героем, чемпионом и любимым сыном всего Казахстана.
Пришедшие объявили минуту молчания и просто молились — каждый про себя.
К импровизированной стене плача астанчане несли цветы, ставили заженные свечи к портретам фигуриста.
Кто-то даже принес шарж — один из местных художников так решил почтить память Дениса Тена.
Люди вплетали розы в «стену плача» и даже решили посмотреть лучшие выступления Дениса — смартфон разметили прямо среди свечей.
Главной частью прощания стали долгие и громкие аплодисменты в честь казахстанского спортсмена — аплодисменты, которые так и остались звенящим и опустошающим звуком висеть в воздухе столичной набережной.