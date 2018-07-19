«Он — наш герой, мы любили его»: Астанчане простились с Денисом Теном аплодисментами

«Как на такой высокой ноте оборвалась жизнь нашего чемпиона?! Она оборвалась по такой нелепой причине. Я не понимаю, в какой стране мы живем, если среди бела дня в три часа можно убить человека.

В мирной стране не должны убивать людей, так не должно быть. Не должны убивать чемпионов. Я приношу свои глубокие соболезнования семье Дениса, его маме, которая в него вложила столько сил, столько энергии. Денис был очень добрым и светлым человеком», — выступила перед пришедшими общественный деятель Бахыт Сыздыкова.



Высказывались многие люди — Дениса они называли героем, чемпионом и любимым сыном всего Казахстана.