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19:24 (мск), источник: Nur.kz

«Он — наш герой, мы любили его»: Астанчане простились с Денисом Теном аплодисментами

Астанчане собрались на набережной, чтобы выразить скорбь и почтить память погибшего сегодня казахстанского фигуриста Дениса Тена — горожане несут цветы, свечи и портреты, пишет NUR.KZ.

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«Как на такой высокой ноте оборвалась жизнь нашего чемпиона?! Она оборвалась по такой нелепой причине. Я не понимаю, в какой стране мы живем, если среди бела дня в три часа можно убить человека.
В мирной стране не должны убивать людей, так не должно быть. Не должны убивать чемпионов. Я приношу свои глубокие соболезнования семье Дениса, его маме, которая в него вложила столько сил, столько энергии. Денис был очень добрым и светлым человеком», — выступила перед пришедшими общественный деятель Бахыт Сыздыкова.

Высказывались многие люди — Дениса они называли героем, чемпионом и любимым сыном всего Казахстана.

Пришедшие объявили минуту молчания и просто молились — каждый про себя.

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К импровизированной стене плача астанчане несли цветы, ставили заженные свечи к портретам фигуриста.

Кто-то даже принес шарж — один из местных художников так решил почтить память Дениса Тена.

Люди вплетали розы в «стену плача» и даже решили посмотреть лучшие выступления Дениса — смартфон разметили прямо среди свечей.

Главной частью прощания стали долгие и громкие аплодисменты в честь казахстанского спортсмена — аплодисменты, которые так и остались звенящим и опустошающим звуком висеть в воздухе столичной набережной.

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