Москвичей предупредили о сильном дожде в ночь на пятницу

А в отдельных районах Подмосковья помимо сильного дождя в это время прогнозируют грозу и ветер с порывами до 17 метров в секунду, передает пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В такую погоду без необходимости рекомендуют не выходить на улицу и воздержаться от поездок на транспорте. От непогоды советуют укрываться в капитальном строении. Не следует укрываться во временных строениях и под шаткими конструкциями. Подтопленные участки нельзя преодолевать самостоятельно.