Москвичей предупредили о сильном дожде в ночь на пятницу
Сильный дождь в столице ожидается в ближайшие часы и в ночь на 20 июля, сообщает
Сильный дождь в столице ожидается в ближайшие часы и в ночь на 20 июля, сообщает
А в отдельных районах Подмосковья помимо сильного дождя в это время прогнозируют грозу и ветер с порывами до 17 метров в секунду, передает
В такую погоду без необходимости рекомендуют не выходить на улицу и воздержаться от поездок на транспорте. От непогоды советуют укрываться в капитальном строении. Не следует укрываться во временных строениях и под шаткими конструкциями. Подтопленные участки нельзя преодолевать самостоятельно.