Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Психолог объяснил, почему Меланье Трамп перекосило лицо
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Дочка Любови Толкалиной выросла ее копией
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Китаянка с помощью макияжа превратила себя в Лионеля Месси
«О, сколько женского народу»Кого любил Владимир Маяковский?
Юлия Ковальчук умилила соцсети снимком с годовалой дочкой
Дочка Любови Толкалиной выросла ее копией
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Больной раком Юдашкин выглядит худее жены - поклонники
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Уникальное оружие оказалось фальшивкой
Странное происшествие в небе над Антарктидой
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель (фото)
Съемное жилье в Москве неприлично подешевело
Фоторепортажи
16Ливневые дожди в Японии
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
20:39 (мск), источник: m24.ru

Москвичей предупредили о сильном дожде в ночь на пятницу

Сильный дождь в столице ожидается в ближайшие часы и в ночь на 20 июля, сообщает пресс-служба управления МЧС по Москве.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 37% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Москва 24

А в отдельных районах Подмосковья помимо сильного дождя в это время прогнозируют грозу и ветер с порывами до 17 метров в секунду, передает пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В такую погоду без необходимости рекомендуют не выходить на улицу и воздержаться от поездок на транспорте. От непогоды советуют укрываться в капитальном строении. Не следует укрываться во временных строениях и под шаткими конструкциями. Подтопленные участки нельзя преодолевать самостоятельно.

Синоптики: в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
 Балтийский синдром. Чего ждать от погоды в ближайшие дни
Свиридов встретился с жителями Свиблова по вопросу сноса гаражей
Пенсионный законопроект прошел I чтение в Госдуме
Липницкая прокомментировала убийство казахстанского фигуриста
Трамп отказал Путину в допросе американцев
Путин подписал закон о совместных завещаниях супругов
Журнал Time разместил на обложке Путина и Трампа в одном лице
Египетские ученые обнаружили в черном саркофаге три мумии
Земфира раскритиковала Монеточку и Гречку
Спорт
Почему Черчесов должен остаться тренером сборной России Нет, речь не о четвертьфинале чемпионата мира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
В 50-литровый бензобак на АЗС заправили 60 литров — это обман? Тема недолива продолжает будоражить наших автомобилистов. Поэтому сегодня мы расскажем, что считать недоливом и как добиться правоты
Кино
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли Звездный каст, яркие персонажи и качественная компьютерная графика — чего ждать от нового блокбастера «Конек-горбунок»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Шувалов: РФ нужен широкий выбор жилья, и в 20 метрах можно быть счастливым
Леди
5 зарубежных звезд, которых ты давно считаешь русскими В нашей подборке пять иностранных актеров, спортсменов, которые сумели завоевать признание и любовь российской публики.
Дети
17-летняя красавица-дочь Малинина восхитила соцсети Пользователи Сети пришли в восторг от таланта 17-летней Устиньи.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь