Подготовка первоклашки к школе обойдется минимум в 145 рублей

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси подсчитало, во сколько родителям обойдется подготовка детей к школе: все необходимое для первоклассника обойдется как минимум в 145 рублей.

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С приближением нового учебного года в Беларуси вскоре начнут работать школьные базары: планируется, что по всей республике их откроется около 600.

«В организациях торговли представлен широкий ассортимент школьной одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей. Покупатели имеют возможность выбора по моделям, расцветкам, материалам», — сказали в министерстве.

Там также отметили, что в текущем году родители могут для детей выбрать одежду в школу из 400 моделей, а обувь — из 300.