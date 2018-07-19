Подготовка первоклашки к школе обойдется минимум в 145 рублей
По информации министерства, максимальная сумма, которую родители потратят на экипировку первоклашки, — 750 рублей.
По информации министерства, максимальная сумма, которую родители потратят на экипировку первоклашки, — 750 рублей.
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси подсчитало, во сколько родителям обойдется подготовка детей к школе: все необходимое для первоклассника обойдется как минимум в 145 рублей.
С приближением нового учебного года в Беларуси вскоре начнут работать школьные базары: планируется, что по всей республике их откроется около 600.
«В организациях торговли представлен широкий ассортимент школьной одежды, обуви,
Там также отметили, что в текущем году родители могут для детей выбрать одежду в школу из 400 моделей, а обувь — из 300.
По информации МАРТ, в 2018-м экипировка детей (это одежда, обувь, ранец, канцелярские и письменные) обойдется родителям школьников младших классов в сумму от 145 до 750 рублей, старших — от 214 до 890.