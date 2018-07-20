Российские школьники впервые смогут пройти летную подготовку
Система обучения на базе ДОСААФ поможет сэкономить миллионы рублей и обеспечить
Система обучения на базе ДОСААФ поможет сэкономить миллионы рублей и обеспечить
Впервые в истории новой России школьники смогут пройти начальную летную подготовку в учреждениях ДОСААФ. Многофункциональные
Полет для школьников.
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В Минобороны «Известиям» сообщили, что вопрос о первоначальной летной подготовке допризывников сейчас прорабатывается. По этому поводу уже состоялось несколько совещаний с участием руководства ведомства.
Недавно добровольное общество подвело итоги пилотного проекта по обучению молодежи летному делу. За два года на аэродромах ДОСААФ первоначальную летную подготовку прошли более 500 воспитанников
В июне состоялось заседание наблюдательного совета ДОСААФ, на котором председатель общества
Командованию ВКС предстоит составить госзадание по подготовке определенного числа молодых людей летному делу. Точное их количество определят, когда будет создана инфраструктура.
Новые центры.
В Ярославской области завершается строительство одного из первых
Сейчас часть зданий уже построена. Всего на территории ярославского центра будет размещено 52 объекта:
Еще один центр в скором времени появится в Волгоградской области. Местом для строительства выбраны земли вокруг Среднеахтубинского аэродрома. Здесь будут располагаться музеи,
— Сейчас идет согласование устава центра, — рассказал «Известиям» председатель регионального центра ДОСААФ, бывший
Льготы при поступлении.
В СССР ДОСААФ готовило пилотов для ВВС и гражданской авиации. На такие курсы в центры подготовки могли поступать школьники, учащиеся профтехучилищ, студенты вузов и рабочая молодежь. После их окончания молодым людям давали звания младших лейтенантов или сержантов запаса. Как правило, выпускники тут же получали предложение пойти служить летчиками в ВВС, МВД, пограничные войска и другие силовые структуры.
От такого предложения мало кто отказывался. Младшие лейтенанты, как правило, уже находясь на службе, экстерном или заочно оканчивали военные летные училища.
По мнению экспертов, нынешние абитуриенты, прошедшие курс первоначальной летной подготовки в системе ДОСААФ, должны получить преференции при поступлении в летные училища. А в перспективе можно будет вернуться к старой системе и готовить на базе добровольного общества офицеров для ВКС, как это было в советские годы.
Дефицита кадров не будет.
В последние годы ВКС испытывали недостаток подготовленных кадров
В 2017 году дефицит летного состава в ВКС оценивался в 1,3 тыс. человек. Минобороны даже приняло специальную программу по увеличению выпуска пилотов. В ближайшие пять лет количество выпускников летных училищ может достигать тысячи в год, что поможет решить проблему.
Тем не менее без подготовки молодежи не обойтись. Окончившие курсы ДОСААФ молодые люди помогут сформировать хороший резерв летчиков для вооруженных сил, считает заслуженный военный летчик, бывший начальник Федерального управления
— Многие из выпускников ДОСААФ советской поры стали не только хорошими пилотами, но и авиационными техниками, инженерами и командирами, — отметил эксперт.
Квалификация
По словам эксперта, немаловажно, что эта система поможет государству сэкономить серьезные средства при подготовке пилотов. В военных вузах курсанты начинают проходить летную подготовку на 2-м или 3-м курсе. И только во время нее становится ясно, что тот или иной курсант по психофизиологическим или эмоциональным причинам не способен усваивать летную программу. Потраченных денег на их обучение уже не вернуть. Программа ДОСААФ поможет избежать таких «накладок».