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01:47 (мск), источник: Известия

Российские школьники впервые смогут пройти летную подготовку

Система обучения на базе ДОСААФ поможет сэкономить миллионы рублей и обеспечить воздушно-космические силы кадровым резервом.

Впервые в истории новой России школьники смогут пройти начальную летную подготовку в учреждениях ДОСААФ. Многофункциональные военно-спортивные центры с собственными аэродромами построят во всех федеральных округах. Там молодых людей будут обучать военным специальностям — от парашютной подготовки до пилотирования самолетов. Выпускники таких центров получат преференции при поступлении в военные летные училища. В советское время добровольное общество успешно готовило офицерские кадры для Вооруженных сил. Сейчас ДОСААФ начинает возрождать такую систему обучения. Эксперты считают, что это поможет с минимальными затратами создать качественный резерв летчиков для ВКС России.

Полет для школьников.

В пресс-службе ДОСААФ «Известиям» рассказали, что руководство добровольного общества приняло решение о создании во всех федеральных округах многофункциональных Центров военно-патриотического воспитания и военной службы, где будут обучать юных пилотов. Сейчас ДОСААФ ведет переговоры с ВКС о том, как и в каких объемах обучать допризывников.

В Минобороны «Известиям» сообщили, что вопрос о первоначальной летной подготовке допризывников сейчас прорабатывается. По этому поводу уже состоялось несколько совещаний с участием руководства ведомства.

Недавно добровольное общество подвело итоги пилотного проекта по обучению молодежи летному делу. За два года на аэродромах ДОСААФ первоначальную летную подготовку прошли более 500 воспитанников школ-интернатов и кадетских корпусов. Большинство выпускников летных курсов в итоге поступили в военные и гражданские авиационные вузы. Теперь ДОСААФ готовится принимать на курсы и обычных школьников.

В июне состоялось заседание наблюдательного совета ДОСААФ, на котором председатель общества генерал-полковник Александр Колмаков сообщил, что добровольное общество во взаимодействии с командованием ВКС активно формирует базу по дальнейшему совершенствованию системы первоначальной летной подготовки.

Командованию ВКС предстоит составить госзадание по подготовке определенного числа молодых людей летному делу. Точное их количество определят, когда будет создана инфраструктура.

Новые центры.

В Ярославской области завершается строительство одного из первых авиационно-спортивных центров — имени Валентины Терешковой. Место выбрано не случайно. С 1930-х годов там сохранились две взлетно-посадочные полосы и некоторые другие сооружения, в советское время принадлежавшие обществу. В 1990-е некоторые из них сдавались в аренду, а большая часть территории в 117 га заросла бурьяном.

Сейчас часть зданий уже построена. Всего на территории ярославского центра будет размещено 52 объекта: взлетно-посадочные полосы, стоянка самолетов, место высадки парашютистов, полоса препятствий протяженностью 2,7 км для тренировок спецназа, 100-метровый тир, воздушно-десантный комплекс с вышкой для отработки прыжков. Здесь же обустроили площадки для военно-тактических игр и строевой подготовки, автошколу, мототрассу и учебную трассу для квадроциклов, а также скалодром.

Еще один центр в скором времени появится в Волгоградской области. Местом для строительства выбраны земли вокруг Среднеахтубинского аэродрома. Здесь будут располагаться музеи, военно-патриотические клубы, офисы спортивных федераций, полосы препятствий, спортивные залы, тиры, лекционные аудитории, столовые и общежития.

— Сейчас идет согласование устава центра, — рассказал «Известиям» председатель регионального центра ДОСААФ, бывший летчик-истребитель Сергей Забеднов. — В проекте документа говорится, что его учредителями будут Волгоградская область и ДОСААФ России. Там же оговорят порядок передачи земельного участка. У нашего общества есть свои авиационные заводы, самолеты, аэродромы. То есть всё для того, чтобы начать подготовку кадров для военной авиации.

Льготы при поступлении.

В СССР ДОСААФ готовило пилотов для ВВС и гражданской авиации. На такие курсы в центры подготовки могли поступать школьники, учащиеся профтехучилищ, студенты вузов и рабочая молодежь. После их окончания молодым людям давали звания младших лейтенантов или сержантов запаса. Как правило, выпускники тут же получали предложение пойти служить летчиками в ВВС, МВД, пограничные войска и другие силовые структуры.

От такого предложения мало кто отказывался. Младшие лейтенанты, как правило, уже находясь на службе, экстерном или заочно оканчивали военные летные училища.

По мнению экспертов, нынешние абитуриенты, прошедшие курс первоначальной летной подготовки в системе ДОСААФ, должны получить преференции при поступлении в летные училища. А в перспективе можно будет вернуться к старой системе и готовить на базе добровольного общества офицеров для ВКС, как это было в советские годы.

Дефицита кадров не будет.

В последние годы ВКС испытывали недостаток подготовленных кадров из-за сокращения в конце 2000-х числа курсантов, обучающихся в летных училищах. Повышенный спрос подстегнуло и формирование новых авиационных частей. По новой госпрограмме вооружений 2018−2025 годов ВКС будут получать порядка 400 летательных аппаратов в год.

В 2017 году дефицит летного состава в ВКС оценивался в 1,3 тыс. человек. Минобороны даже приняло специальную программу по увеличению выпуска пилотов. В ближайшие пять лет количество выпускников летных училищ может достигать тысячи в год, что поможет решить проблему.

Тем не менее без подготовки молодежи не обойтись. Окончившие курсы ДОСААФ молодые люди помогут сформировать хороший резерв летчиков для вооруженных сил, считает заслуженный военный летчик, бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны генерал-майор Владимир Попов.

— Многие из выпускников ДОСААФ советской поры стали не только хорошими пилотами, но и авиационными техниками, инженерами и командирами, — отметил эксперт.

Квалификация летчиков-досаафовцев, как их называли в армии, не вызывала вопросов. Многие из них участвовали в боевых действиях в Афганистане. Такими кадрами в советское время комплектовалось до 30% летного состава ВВС.

По словам эксперта, немаловажно, что эта система поможет государству сэкономить серьезные средства при подготовке пилотов. В военных вузах курсанты начинают проходить летную подготовку на 2-м или 3-м курсе. И только во время нее становится ясно, что тот или иной курсант по психофизиологическим или эмоциональным причинам не способен усваивать летную программу. Потраченных денег на их обучение уже не вернуть. Программа ДОСААФ поможет избежать таких «накладок».

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