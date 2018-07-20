Нервный прорыв

Русфонд. Технологии

На странице Кима Бёрчила на сайте Oregon Health & Science University перечислены только избранные должности и награды — полный список сделал бы страницу неудобочитаемой. Но в Петербург 67-летний профессор приехал по частному приглашению коллег: на встречу с ним в небольшом душноватом зале Городской многопрофильной больницы № 2 собрался узкий круг специалистов — человек 40 нейрохирургов и неврологов.



Вступительное слово заведующего нейрохирургическим отделением больницы Юрия Шулёва было кратким: «Ну что, мы все начинали с книги Кима Бёрчила “Surgical Management of Pain”, а поехать к ее автору в Орегон может не каждый. Сегодня нам всем повезло».



— То, чем мы занимаемся, — совершенно особая часть нейрохирургии, — рассказал Бёрчил Русфонду.— Это не удаление опухоли, не реконструкция какого-то органа или его части — это работа только с функцией.



Функциональный нейрохирург имеет дело с нейронными сетями пациента. Он или убирает из них какое-то звено — это деструктивный метод, или отправляет импульсы по существующим каналам — это метод нейростимуляции. Все началось с хордотомии — перерезания нервных волокон спинного мозга. Это делается, чтобы исключить передачу по ним болевых сигналов, например, при злокачественных неоперабельных опухолях. В 1960—1970-х годах благодаря развитию электроники появилась и нейростимуляция — передача электрических импульсов через электроды, вживленные в спинной или головной мозг. Генератор импульсов — устройство размером с два спичечных коробка — вживляется в районе груди. Сигналы электродов позволяют обмануть мозг, и боль исчезает. По данным Кима Бёрчила, в США ежегодно делается уже 7−8 тыс. таких операций. Для сравнения: по оценке российской Ассоциации функциональных нейрохирургов, у нас в год проводится примерно 900 операций по нейростимуляции спинного и головного мозга.



— Наша работа в последние годы стала очень точной, — говорит Бёрчил.— Мы можем определить нужный нам участок диаметром меньше миллиметра и под контролем компьютерного томографа ввести в эту зону электрод.



Нейростимуляция открывает пути для решения множества проблем. Самые большие успехи достигнуты в симптоматическом лечении болезни Паркинсона. Есть перспективы с лечением ожирения.



— Похоже, некоторые нарушения метаболизма можно контролировать с помощью нейростимуляции головного и спинного мозга, — продолжает Бёрчил.



Возможно, этот метод поможет также в борьбе с эпилепсией, синдромом Туретта и даже с болезнью Альцгеймера.



Алексей Каменский, корреспондент Русфонда весь сюжет rusfond.ru.