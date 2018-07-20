Большая вода уже на подступах к Хабаровску

Источник: Хабаровский край сегодня

Тревожные вести приходят из верховий Амура. В Забайкальском крае, откуда несёт к нам свои воды великая река, с начала июля действует режим ЧС. Половодье. Уровень стремительно растёт и в соседней Амурской области. Грозит ли Хабаровску, Комсомольску и другим городам и сёлам повторение катастрофического паводка-2013, корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» спросил у специалистов-гидрологов.

Сокрушительные воды.

Такого разрушительного наводнения, как сейчас, забайкальцы не видели с далёкого 1936 года. В социальных сетях читинцы весь июль делились видеороликами затопленных улиц, гаражей. Небольшие реки Шилка и Аргунь, которые ещё в июне можно было перейти вброд, превратились во всесокрушающие мутные потоки. Тоже произошло с малыми реками. На восьмом километре трассы Чита-Хабаровск напора не выдержал автомобильный мост.

Сейчас большая вода уже добралась до Амурской области. Она заливает пойму, размывает трассы, в селе Успеновка напора не выдержала дамба. А ведь ещё в июне этого года расположенная там Зейская ГЭС о указанию Росводресурсов увеличила пропуск воды через гидроагрегаты. Это позволило искусственно поднять уровень воды в обмелевшем Амуре для того, чтобы протащить из Николаевска до Свободного баржи с тяжёлым оборудованием для строящегося газоперерабатывающего завода.

— Ситуация, когда в первой половине лета нет воды, а во второй её с избытком, для бассейна Амура вовсе не редкость, — объяснила гидролог Хабаровского центра по гидрометеорологии Наталья Ефремова. — Паводок приходит, как правило, с заходом в реку первого лосося. После катастрофического наводнения 2013 года уровни у нас были не высокими в пределах 2,5 — 3,5 метров у Хабаровска. То есть обстановка была спокойной.

Амур растёт, как на дрожжах.

За тем, как стремительно прибывает уровень Амура, следят на узловом гидропосту Хабаровска, что в районе завода «Дальдизель».

— Вот смотрите, ещё в свою прошлую смену три дня назад я промеряла уровень на пятой вешке, сейчас она уже почти ушла под воду. Сегодня я работаю на четвёртой, но полагаю, что к вечеру и она уйдёт под воду, — продемонстрировала наблюдатель гидропоста Наталья Афонина.

Ручной линейкой Амур гидрологи измеряют для контроля. Вообще-то сейчас это делается в автоматическом режиме. Но техника есть техника. Может и сбой случиться. Поэтому показания дублируют.

Сотрудники гидропоста говорят о своём новом оборудовании: не было бы счастья, да несчастье помогло. В 2013-м гидрологическая станция практически полностью ушла под воду. Сейчас об этом напоминает только гигантская линейка, установленная на обновлённой опорной стенке.

— Нам же после этого наводнения новое здание поста построили, оборудование современное закупили. Ещё одно судно выделили, на котором наши сотрудники и в экспедиции ходят, и русловые процессы исследуют, — добавила Наталья Афонина.

Как раз в этот момент к берегу пристаёт тот самый новенький «Азимут». С его борта гидрологи проводили измерения процессов в русле Амура около знаменитого моста. Скорость течения, расход воды и другие параметры они с точностью определяют при помощи универсального прибора — профилометра. Это компактный катамаран с датчиками посередине. Его спускают на воду по мере движения судна. А затем на борту снимают показания. Данные очевидны: Амур интенсивно растёт по 15−20 сантиметров в сутки. Вода становится мутнее, а скорость потока нарастает.

Паводок будет, но каким?

Как объясняют хабаровские гидрологи, сильнейшие ливни в Забайкалье и Амурской области уже повысили уровень Амура в верховьях на 3−5 метра. Эта волна уже достигла Хабаровска. Но при этом река лишь вернулась к своим нормальным отметкам. Однако сильные дожди не прекращаются. Воды добавят Бурея, Уссури и китайская Сунгари. К концу июля в хабаровском гидрометцентре ожидают рост уровня до отметок 3,3 -3,5 метра. В августе он может вырасти ещё на метр — полтора. Однако повторения аномального наводнения 2013 года не прогнозируется.

— В этом году паводковая ситуация совершенно отличается от той, что сложилась в бассейне Амура в 2013 году, — объяснила Наталья Ефремова. — Во-первых, пять лет назад водность рек была повышенной на 1−1.5 метра с самого апреля. В этом году мы наблюдали маловодье, реки «заработали» фактически только сейчас. Во-вторых, в этом сезоне водохранилища ГЭС не наполнены. Они смогут аккумулировать избыток воды. В-третьих, паводок в этом году даёт Забайкалье. От нас это довольно далеко. А основные притоки Сунгари и Уссури совсем не такие, какими они были в 13-м году. Сценарий развития паводковой ситуации по катастрофическому сценарию мы однозначно исключаем.

Правда, и в 2013 году никто не прогнозировал, что паводок на Амуре окажется сильнейшим за всю историю его измерений. Поэтому гидрологи советуют дачникам левобережья и амурских островов заглядывать на сайт khabmeteo.ru или звонить по бесплатному круглосуточному телефону-автоответчику 90−40−40, где можно узнать прогноз изменения уровня воды на ближайшие дни.

Натиск воды удержат бетон и трубы.

Много лет изучающие русловые процессы Амура и рек его бассейна учёные Института водных и экологических проблем ДВО РАН утверждают, что с 2009 года мы живём в период повышенной водности.

— До этого, как вы помните, у нас было очень мало воды. Многие говорили: вот, Амур высыхает, китайцы и ГЭС всю воду забрали, — рассказал доктор географических наук Алексей Махинов. — Это — не так! Это — природная закономерность. Тогда был даже зафиксирован исторический минимум уровня Амура. С 2009 года продолжается обратный процесс. В 2009 году было наводнение на Амуре достаточно большое. А через пять лет случилось вообще самое крупное половодье за всю историю наблюдений. Скорее всего цикл высокой водности может продлиться ещё 6−7 лет. И в этот период мы можем ожидать повторение большого наводнения. Вряд ли оно будет таким, как в 13-м году. Тот случай был исключительным. Но в любом случае работы по укреплению берегов в городах и посёлках края проводятся сейчас не зря.