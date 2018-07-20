Одна из самых красивых девушек Приморья стала королевой в Корее

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Уроженка Владивостока Алиса Манёнок, ставшая в 2013 году «Мисс-Приморья», стала победительницей Всемирного конкурса красоты «World Beauty Queen 2018», который проходил в Южной Корее, сообщает РИА VladNews.

«Выиграла, в общем. За поддержку премного благодарностей! А у меня все самое интересное только начинается», — написала Алиса в своём Инстаграмме.