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03:19 (мск), источник: VLADNEWS

Одна из самых красивых девушек Приморья стала королевой в Корее

Алиса Манёнок стала победительницей на Всемирном конкурсе красоты.

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Уроженка Владивостока Алиса Манёнок, ставшая в 2013 году «Мисс-Приморья», стала победительницей Всемирного конкурса красоты «World Beauty Queen 2018», который проходил в Южной Корее, сообщает РИА VladNews.

«Выиграла, в общем. За поддержку премного благодарностей! А у меня все самое интересное только начинается», — написала Алиса в своём Инстаграмме.

Отметим, что в 2013 году Алиса Манёнок стала самой красивой девушкой Приморского края. Переехав в Казань, красавица не остановилась на достигнутом и продолжила модельную карьеру.

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