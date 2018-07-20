Одна из самых красивых девушек Приморья стала королевой в Корее
Алиса Манёнок стала победительницей на Всемирном конкурсе красоты.
Алиса Манёнок стала победительницей на Всемирном конкурсе красоты.
Уроженка Владивостока Алиса Манёнок, ставшая в 2013 году «Мисс-Приморья», стала победительницей Всемирного конкурса красоты «World Beauty Queen 2018», который проходил в Южной Корее, сообщает РИА VladNews.
«Выиграла, в общем. За поддержку премного благодарностей! А у меня все самое интересное только начинается», — написала Алиса в своём Инстаграмме.
Отметим, что в 2013 году Алиса Манёнок стала самой красивой девушкой Приморского края. Переехав в Казань, красавица не остановилась на достигнутом и продолжила модельную карьеру.