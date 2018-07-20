Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«В клетку он больше не вернется!» История одной собаки из приюта
Женщина случайно угнала машину и не замечала этого 2 недели
Дочь Александра Малинина пошла по стопам отца
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Как психолог объяснил реакцию Мелании Трамп на рукопожатие Путина
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Юлия Ковальчук умилила соцсети снимком с годовалой дочкой
Дочка Любови Толкалиной выросла ее копией
Шоу Шепелева помогло Звереву-младшему найти родную мать
Елена Яковлева: «Встречу Глюкозу — скажу, что играет она плохо»
Больной раком Юдашкин выглядит худее жены - поклонники
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
"Не пожелаешь и врагу": Актер Лифанов о разрыве с женой
Артист Браславский умер после тщетного боя с раком
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель (фото)
Съемное жилье в Москве неприлично подешевело
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
03:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Тополя и вязы парка «Динамо» попадут под топоры из-за санитарной рубки в Хабаровске

На их месте в скором времени появятся молодые березы, клены и липы.

Источник: Комсомольская правда

Парк «Динамо’в Хабаровске в скором времени преобразится. Об этом сообщает городская администрация. Сейчас на участке по улице Дикопольцева расположен овраг, где находятся старые и уже сухие деревья. На месте насаждений, которые представляют опасность для отдыхающих в парке, в скором времени появятся молодые рябины, клены, липы и березы. Работники не обошли вниманием и территории вблизи дорожки для экстремальной езды. Здесь все совсем запущено.

— Эта территория деградирует, утрачивает свою экологическую значимость. Кроме замены «больных» деревьев, предстоит подсадить травы, которые оздоровят почву, оборудовать зону комфортного отдыха, — говорит Ирина Дубянская, начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов. — Работа предстоит большая, потребуются серьезные финансовые затраты. Обновлять парковую зону будем участками.

Уже сейчас в парке на деревьях, которые подлежат сносу, поставили клеймо, означающее, что насаждение готово к санитарной вырубке.

Все новости региона
 Анастасия Волочкова с букетом цветов показала нового любовника
Талисман итальянской фигуристки не уберёг Дениса Тена
Пенсионный законопроект прошел I чтение в Госдуме
СМИ назвали российское оружие, перед которым НАТО «беззащитно»
Эксперты: роботизация увеличит число вакансий
Казначейство заработало 312 млрд рублей для государства
Липницкая прокомментировала убийство казахстанского фигуриста
Путин подписал закон о совместных завещаниях супругов
Журнал Time разместил на обложке Путина и Трампа в одном лице
Спорт
Почему Черчесов должен остаться тренером сборной России Нет, речь не о четвертьфинале чемпионата мира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
В 50-литровый бензобак на АЗС заправили 60 литров — это обман? Тема недолива продолжает будоражить наших автомобилистов. Поэтому сегодня мы расскажем, что считать недоливом и как добиться правоты
Кино
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли Звездный каст, яркие персонажи и качественная компьютерная графика — чего ждать от нового блокбастера «Конек-горбунок»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Небогатые россияне массово скупают жилье
Леди
5 зарубежных звезд, которых ты давно считаешь русскими В нашей подборке пять иностранных актеров, спортсменов, которые сумели завоевать признание и любовь российской публики.
Дети
17-летняя красавица-дочь Малинина восхитила соцсети Пользователи Сети пришли в восторг от таланта 17-летней Устиньи.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь