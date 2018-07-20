Тополя и вязы парка «Динамо» попадут под топоры из-за санитарной рубки в Хабаровске

Парк «Динамо’в Хабаровске в скором времени преобразится. Об этом сообщает городская администрация. Сейчас на участке по улице Дикопольцева расположен овраг, где находятся старые и уже сухие деревья. На месте насаждений, которые представляют опасность для отдыхающих в парке, в скором времени появятся молодые рябины, клены, липы и березы. Работники не обошли вниманием и территории вблизи дорожки для экстремальной езды. Здесь все совсем запущено.