Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«В клетку он больше не вернется!» История одной собаки из приюта
Женщина случайно угнала машину и не замечала этого 2 недели
Дочка Любови Толкалиной выросла ее копией
На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Любовь вопреки: кто из звезд простил измену и сохранил семью
«О, сколько женского народу»Кого любил Владимир Маяковский?
Анна Хилькевич потратит на вторые роды миллион рублей
В Петербурге неизвестный герой спас ребенка от падения с 9 этажа
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Больной раком Юдашкин выглядит худее жены - поклонники
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
Редкий Lamborghini по глупости сожгли на заправке (видео)
Женщина угнала машину и не замечала этого 2 недели
"Не пожелаешь и врагу": Актер Лифанов о разрыве с женой
Артист Браславский умер после тщетного боя с раком
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель (фото)
Съемное жилье в Москве неприлично подешевело
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
03:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Пропавших в Комсомольске школьниц полиция вернула родителям

Вечером в четверг, 19 июля, полицейские вернули родителям трех школьниц 13, 15 и 16 лет, которые пропали на прошлой неделе в Комсомольске-на-Амуре.

С беглянками работали инспекторы по делам несовершеннолетних.

«Одну школьницу полицейские нашли у подруг. Двух других, которые дружили, увидели на улице бдительные прохожие и сообщили об этом оперативным работникам. Жизни и здоровью школьниц ничто не угрожает. Подростки сейчас находятся с родителями. С ними будет проведена беседа. Зачем подростки убежали из дома, выясняют полицейские», — рассказала корреспонденту портала «Губерния» старший специалист группы по связям с общественностью УМВД по Комсомольску-на-Амуре Юлия Ким.

Все новости региона
Почти 60 километров дорог отремонтировали в Хабаровске с начала года
Пенсионный законопроект прошел I чтение в Госдуме
СМИ назвали российское оружие, перед которым НАТО «беззащитно»
Эксперты: роботизация увеличит число вакансий
Казначейство заработало 312 млрд рублей для государства
Липницкая прокомментировала убийство казахстанского фигуриста
Путин подписал закон о совместных завещаниях супругов
Журнал Time разместил на обложке Путина и Трампа в одном лице
Спорт
Почему Черчесов должен остаться тренером сборной России Нет, речь не о четвертьфинале чемпионата мира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
В 50-литровый бензобак на АЗС заправили 60 литров — это обман? Тема недолива продолжает будоражить наших автомобилистов. Поэтому сегодня мы расскажем, что считать недоливом и как добиться правоты
Кино
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли Звездный каст, яркие персонажи и качественная компьютерная графика — чего ждать от нового блокбастера «Конек-горбунок»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Шувалов: РФ нужен широкий выбор жилья, и в 20 метрах можно быть счастливым
Леди
5 зарубежных звезд, которых ты давно считаешь русскими В нашей подборке пять иностранных актеров, спортсменов, которые сумели завоевать признание и любовь российской публики.
Дети
17-летняя красавица-дочь Малинина восхитила соцсети Пользователи Сети пришли в восторг от таланта 17-летней Устиньи.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь