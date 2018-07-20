Пропавших в Комсомольске школьниц полиция вернула родителям

«Одну школьницу полицейские нашли у подруг. Двух других, которые дружили, увидели на улице бдительные прохожие и сообщили об этом оперативным работникам. Жизни и здоровью школьниц ничто не угрожает. Подростки сейчас находятся с родителями. С ними будет проведена беседа. Зачем подростки убежали из дома, выясняют полицейские», — рассказала корреспонденту портала «Губерния» старший специалист группы по связям с общественностью УМВД по Комсомольску-на-Амуре Юлия Ким.