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03:28 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье дешевеет навага

В некоторых магазинах Приморья с начала месяца подешевела навага, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевой департамент лицензирования и торговли. Цена разнится в зависимости от размера рыбы и её производителя.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В ведомстве сообщили, что сразу в двух приморских супермаркетах цена на «народную рыбу» упала на 30 рублей. Теперь стоимость колеблется в диапазоне от 50 до 55 рублей. Популярная у приморцев рыба горбуша в среднем стоит около 250 рублей за килограмм.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», вопрос снижения цен на продукты питания — один из наиболее актуальных в Приморье. Глава региона Андрей Тарасенко уже ставил такую задачу администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям.

Насколько это удалось, можно судить по цене на рыбные продукты. Так, корреспондент РИА «Восток-Медиа» сравнил цену на консервы из сайры в приморских продуктовых сетях и выяснил, из каких показателей формируется цена на популярный рыбный продукт.

Отметим, что некоторая рыба может подешеветь. Так, в районе имени Лазо Хабаровского края бизнесмен планирует построить ферму по разведению и реализации рыб осетровых пород. Проект одобрили для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». А это значит, что рыбы осетровых пород имеют все шансы потерять в стоимости.

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