В Приморье дешевеет навага

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В ведомстве сообщили, что сразу в двух приморских супермаркетах цена на «народную рыбу» упала на 30 рублей. Теперь стоимость колеблется в диапазоне от 50 до 55 рублей. Популярная у приморцев рыба горбуша в среднем стоит около 250 рублей за килограмм.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», вопрос снижения цен на продукты питания — один из наиболее актуальных в Приморье. Глава региона Андрей Тарасенко уже ставил такую задачу администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям.

Насколько это удалось, можно судить по цене на рыбные продукты. Так, корреспондент РИА «Восток-Медиа» сравнил цену на консервы из сайры в приморских продуктовых сетях и выяснил, из каких показателей формируется цена на популярный рыбный продукт.